Ropa z Kazachstanu zamiast rosyjskiej w Niemczech?

Flaga Kazachstanu. Fot. Freepik.pl

Niemcy deklarują wolę uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Rosję ma zastąpić Kazachstan, do którego z wizytą wybiera się właśnie niemiecki minister gospodarki i klimatu Robert Habeck.

Wcześniej, kazachski ambasador w Niemczech Dauren Karipov oświadczył w tamtejszych mediach, że jego kraj jest gotowy do szybkiego i kompleksowego zacieśnienia stosunków gospodarczych i handlowo- politycznych z Niemcami. Ta ważna deklaracja pada zaledwie po dwóch miesiącach od opuszczenia Kazachstanu przez wojska rosyjskie, które na początku stycznia tego roku pojawiły się w tym państwie na zaproszenie kazachskiego prezydenta Tokajewa, wg niego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zagrożonego wskutek masowych protestów społecznych spowodowanych drastyczną podwyżką cen gazu.

Kazachstan w miejsce Rosji

Kazachstan nie jest uznawany za państwo liberalnej demokracji. Ale to jeden z najzasobniejszych w bogactwa naturalne kraj na świecie. Np. w produkcji uranu zajmuje pierwsze miejsce na naszym globie (udział w wys. 40 procent) . Jego rezerwy ropy szacuje się na 30 mld baryłek; dziennie wydobywa się tam 2 mln baryłek. Roczna produkcja gazu wynosi ok. 32 mld m sześc., zasoby oblicza się na 2300 mld m sześc. Kazachowie mają także do zaoferowania ważne metale przemysłowe, takie jak np. cynk, srebro, ołów, chromit, miedź, złoto, tytan, baryt i pierwiastki ziem rzadkich. Chętnie sprzedadzą Niemcom także węgiel, którego złoża wynoszą ponad 25 mld ton.

Wprawdzie dziś niemiecki rząd zatwierdził tzw. pakiet wielkanocny opracowany przez ministerstwo Habecka, mający przyspieszyć transformację energetyczną, ekspansję energii odnawialnej, jak napisano, na lądzie, wodzie i na dachu, bynajmniej doraźny zwrot ku surowcom kopalnym staje się częścią strategii Berlina.

Pakiet, nad którym rząd ma obradować właśnie w okresie Świat Wielkanocnych, nie podoba się jednemu z koalicjantów, tj. FDP. Parlamentarny lider tej partii Christian Dürr zgłasza zastrzeżenia i podkreśla, że dla FDP ważne jest, aby dążyć do ochrony klimatu w sposób rynkowy i z otwartym umysłem na technologię, Postuluje, by odejść od polityki klimatycznej, która, jego zdaniem, zawsze tylko formułuje cele bez określania, jak te cele można osiągnąć. W tym pakiecie nadal nie jest jasne, w jaki sposób zbudować do 2035 roku system elektroenergetyczny neutralny dla klimatu- konkluduje Dürr.

– Berlin jako pilne traktuje zawarcie kontraktów z Kazachami, ponieważ bez importu rosyjskiej ropy niemieckie rezerwy wystarczą na 10 miesięcy. Potrzebny też będzie uran dla trzech elektrowni jądrowych funkcjonujących jeszcze w Niemczech. Byłoby głupotą wycofać się teraz z energii jądrowej – mówi szef CSU Markus Söder, który wzywa rząd do przedłużenia żywotności niemieckich atomówek.

Zdaniem Habecka, Niemcy jesienią mogą być niezależne od rosyjskiego węgla kamiennego, a do końca roku „prawie niezależne” od importu rosyjskiej ropy. Minister spodziewa się jednak dostaw gazu ziemnego jeszcze przez dwa lata. Uniezależnienie się od rosyjskiego gazu będzie możliwe dopiero do połowy 2024 roku. Chyba, że wizyta w Kazachstanie zaowocuje umowami, które mogły by skrócić ten czas.

handelsblatt.de/faz.net/wiwo.de/Marek Wieroński