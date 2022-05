Rosja chce ukarać Finlandię przerwą dostaw energii za akces do NATO Alert

Rosja użyła pretekstu braku płatności by przerwać dostawy energii do Finlandii po tym jak ta zgłosiła akces do NATO.

Rosja zagroziła krokami odwetowymi po deklaracji Finlandii o woli wstąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Helsinki odpowiedziały w ten sposób na atak Rosji na Ukrainę. Dzień później rosyjski RAO Nordic ogłosił, że zakończy dostawy energii do Finlandii przez problemy z płatnościami, których natury nie chciały zdradzić strony sporu.

Finlandia importowała około 10 procent energii z Rosji i może zastąpić ten kierunek alternatywnymi dostawami ze Szwecji lub zwiększeniem produkcji u siebie. Tego lata ma rozpocząć pracę nowy reaktor jądrowy Olkiluoto-3.

Rosjanie odcięli już dostawy gazu Bułgarii oraz Polsce pod pretekstem braku płatności w schemacie wymaganym przez dekret prezydenta Władimira Putina, ale niezawarty w umowach gazowych. Finlandia zadeklarowała, że jest gotowa na ewentualność odcięcia dostaw gazu z Rosji. Politycy fińscy otrzymali taką informację od rządu.

Reuters/BBC/Wojciech Jakóbik