Rosja zapełniła podziemne magazyny gazu w 90 procentach. Europa powoli osiąga 80 procent Alert

Interfax podaje, że podziemne magazyny gazu (PMG) wypełnione są w Rosji prawie po brzegi, bo w 91 procentach. Budowa europejskiej rezerwy trwa o wiele wolniej.

Siedziba Gazpromu w Petersburgu. Fot. Flickr

Rosjanie prawie zapełnili magazyny

– Przygotowania do przekroczenia jesienno-zimowego maksimum trwają w standardowym, planowym trybie dziennym. Ilość gazu wpompowanego do rosyjskich podziemnych magazynów na dzień 24 sierpnia wyniosła 91,4 procent – podaje Gazprom. Z kolei europejskie magazyny notują średnie wypełnienie rządu 78 procent. Prędkość budowania rezerwy gazu przez Rosjan jest znacząca, biorąc pod uwagę 10-procentowy przyrost od poprzedniego miesiąca. Może być to konsekwencją niskiego popytu na surowiec z tego kraju.

Amerykański eksport podnosi lokalne ceny

Z kolei na amerykańskim rynku gazu obecny poziom rezerw wynosi około 64 procent. W związku z popytem na LNG w Europie, Stany Zjednoczone aktywnie eksportują błękitne paliwo. Ograniczają tym samym własne zasoby, które w innym przypadku zostałyby wpompowane do magazynów. Przyczynia się to do wzrostu cen w Stanach Zjednoczonych.

Interfax/Szymon Borowski