W Rosji odbyło się pierwsze w historii bunkrowanie LNG Alert

23 września przedsiębiorstwa Sovcomfłot i Gazprom Nieft przeprowadziły pierwsze w historii rosyjskiego przemysłu transportowego bunkrowanie statku morskiego zasilanego paliwem gazowym – poinformowało biuro prasowe Sovcomfłotu.

Dmitrij Mendelejew fot Gazprom Nieft

Pierwsze w historii Rosji bunkrowanie tankowca na LNG

W bałtyckim porcie Ust-Ługa miała dziś miejsce operacja bunkrowania tankowca Prospekt Koroleva, statku o napędzie zasilanym LNG wyprodukowanego przez Sovcomflot. Bunkrowania dokonał wyspecjalizowany statek Gazprom Nieftu – Dmitrij Mendelejew. Tankowiec Sovcomfłotu załadował 1432 metry sześcienne LNG, a całkowity czas operacji wyniósł cztery godziny.

Bunkierka LNG Dmitrij Mendelejew, należąca do Gazprom Neft, jest pierwszym w Rosji i drugim na Bałtyku statkiem wyspecjalizowanym do bunkrowania skroplonego gazu. Jego ładowność to 5800 metrów sześciennych LNG. Statek został zaprojektowany z uwzględnieniem specyficznych warunków Zatoki Fińskiej i jest zdolny do samodzielnej żeglugi w lodzie o grubości do 0,8 metra.

Sovcomfłot inwestuje w statki o napędzie na gaz skroplony

Sovcomfłot rozpoczął prace nad wprowadzeniem LNG jako głównego paliwa dla tankowców o dużej pojemności w 2015 roku. W 2018 roku firma wprowadził na rynek pierwsze na świecie tankowce zasilane skroplonym gazem – Aframax. Obecnie na zlecenie spółki budowane jest pięć tankowców do przewozu ropy naftowej i produktów naftowych, których głównym paliwem jest LNG. W 2021 roku Sovcomfłot i Gazprom Nieft podpisały porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii i wykorzystania paliw żeglugowych o niskim śladzie węglowym w transporcie morskim.

Interfax/Szymon Borowski