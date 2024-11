Katastrofa samolotu w Wilnie mogłaby uzasadnić aktywację artykułu piątego NATO

– Ten wypadek zmusza nas do zadania sobie pytania, czy jesteśmy gotowi na to, że mogło to być działanie sabotażowe zorganizowane przez obce państwo. Może nie jest tak w tym przypadku, ale w innym jest to możliwe – powiedział litewski minister, odpowiadając na pytania mediów dotyczące ewentualnego związku Rosji z katastrofą samolotu DHL w Wilnie.

Jeśli chodzi o możliwą reakcję w przypadku hybrydowych działań terrorystycznych, za którymi stoi obce państwo lub inny podmiot państwowy, to można rozważyć aktywację artykułu 5 NATO – powiedział szef litewskiej dyplomacji Gabriel Landsbergis podczas wizyty w Estonii.

Minister zaznaczył przy tym, że w związku z katastrofą samolotu cargo DHL w Wilnie badane są „wszystkie możliwe scenariusze”. Dodał, że nie jest w stanie określić, który z nich jest bardziej prawdopodobny.

– Ten wypadek zmusza nas do zadania sobie pytania, czy jesteśmy gotowi na to, że mogło to być działanie sabotażowe zorganizowane przez obce państwo. Może nie jest tak w tym przypadku, ale w innym jest to możliwe – powiedział litewski minister, odpowiadając na pytania mediów dotyczące ewentualnego związku Rosji z katastrofą.

Gabriel Landsbergis przyjechał do Tallina we wtorek w związku z obchodami 106. rocznicy powołania estońskiej służby dyplomatycznej. W wywiadzie opublikowanym w środę w dzienniku „Postimees” przypomniał, że artykuł piąty Traktatu Północnoatlantyckiego został dotąd aktywowany tylko raz w historii NATO. Miało to miejsce w odpowiedzi na atak terrorystyczny w Stanach Zjednoczonych z 11 września 2001 roku.

– Pierwsze co przyszło na myśl po tym jak dowiedziałem się o katastrofie lotniczej w Wilnie, to związek z Rosją, i chyba nie jest to zaskakujące, ponieważ wiele rzeczy, które dzieją się na tym obszarze łączą się z działaniami Rosji – przyznał litewski polityk, podkreślając jednocześnie, że przed zakończeniem śledztwa nie należy wyciągać pochopnych wniosków.

W środę Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego na Litwie poinformowało, że obecnie „bardziej skłania w stronę przyczyn technicznych”, jako powodu katastrofy samolotu cargo DHL, który rozbił się w poniedziałek podchodząc do lądowania na lotnisku w Wilnie.

PAP / Biznes Alert