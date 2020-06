Rosja chce uratować wydobycie ropy pomimo kryzysu Alert

Rosjanie zamierzają wykorzystać Sbierbank i Wnesznoekonombank do pożyczenia firmom wydobywającym ropę łupkową do 400 mld rubli z prawie zerowym procentem, by mogły dokończyć prawie 3000 odwiertów nieukończonych przez kryzys cen ropy.

Rosja musi dokonywać nowych odwiertów w celu utrzymania wydobycia pomimo zczerpywania się starych złóż ropy. Niskie ceny ropy naftowej obniżają rentowność takich operacji, więc pożyczki państwowe mają pozwolić na ich ponowne uruchomienie, gdy warunki rynkowe się poprawią.

Dodatkowy czynnik obniżający wydobycie w Rosji to porozumienie naftowe OPEC+, które zakłada obniżkę produkcji o w sumie 9,7 mln baryłek dziennie od maja do lipca 2020 roku, a potem stopniowe obniżenie cięć do kwietnia 2022 roku. Rosjanie zamierzają wyłączyć odwierty stare i mniej produktywne oraz zainwestować w nowe, nieukończone, kiedy będzie to już możliwe.

Kwota ustalona przez Reutersa, czyli 400 mld rubli, może wystarczyć na ukończenie około 3000 odwiertów. Wsparcie tego rodzaju ma być elementem rozwiązań na rzecz wychodzenia Rosji z kryzysu wywołanego pandemia koronawirusa. Ma także uwzględnić ulgi podatkowe dla firm wydobywczych. Do rozstrzygnięcia pozostaje, czy zapotrzebowanie na ropę będzie w przyszłości na tyle duże, by ropa rosyjska znalazła klienta.

Reuters/Wojciech Jakóbik