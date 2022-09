Turcja pomaga w wymianie zakładników między Ukrainą a Rosją Alert

Prezydent Turcji Recep Erdogan powiedział po spotkaniu z Władimirem Putinem, chce zorganizować wymianę zakładników miedzy Rosją a Ukrainą. Zapowiedział, że Ankara będzie starała się o porozumienie miedzy stronami.

Flaga Turcji. Źródło: Public Domain Pictures

Trwają przygotowania do wymiany 200 zakładników

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan spotkał się z Władimirem Putinem na dwudniowym zjeździe w Uzbekistanie. Rozmawiano o wymianie 200 zakładników między Rosją a Ukrainą, na co przystały oba kraje. W wywiadzie dla PBS NewsHour Erdogan powiedział, że po rozmowach z Putinem wnioskuje, że dąży on do zakończenia eskalacji.

Turcja zaznacza, że od początku wojny w Ukrainie, stara się prowadzić sprawiedliwą politykę wobec obu stron. Erdogan dąży również do osiągnięcia porozumienia w sprawie zboża i eksportu surowca z Rosji, do krajów „słabo rozwiniętych lub biednych”.

Anadolu Agency/Maria Andrzejewska