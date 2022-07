Zełenski: Odesłanie turbiny Nord Stream 1 do Rosji uderzy w wiarygodność sankcji Alert

Wołodymyr Zełenski skrytykował odesłanie turbiny Nord Stream 1 z powrotem do Rosji, bo ta decyzja wpłynie negatywnie na wiarygodności obecnych i nadchodzących sankcji. Niemcy za to nieustannie wspierają w tej sprawie Kanade, którą głośno poparły też Stany Zjednoczone oraz UE.

Instalacje Gazociągu Jamalskiego. Fot. Europol Gaz

Kanada chce odesłać turbinę Nord Stream 1 do Rosji

Trwa dyskusja nad odesłaniem turbiny Nord Stream 1, która znajduje się w fabryce Siemens w Kanadzie. Ta część rosyjskiego gazociągu trafiła do naprawy w Montrealu, a teraz jej zwrot stał się przedmiotem dyskusji politycznej i sporu prawnego, bo nałożone na Rosje sankcje nie pozwalają na swobodny transport turbiny. Rozwiązaniem ma być chwilowe wstrzymanie sankcji, co umożliwi zwrot części dla Gazpromu, na co nalegają przede wszystkim Niemcy. Wołodymy Zełenski potępił to w poniedziałkowym przemówieniu, podkreślając, że nałożone sankcje stracą wiarygodność i zaznaczył, że to poważny błąd o tragicznych skutkach. Niemcy walczą o zapełnienie magazynów gazu na nadchodzącą zimę, stąd naciski na chwilowe wstrzymanie sankcji, które zostały nałożone na Rosje z powodu agresji na Ukraine. Zniesienie obostrzeń popiera też Unia Europejska i Stany Zjednoczone, a prezydent Ukrainy zaapelował do wszystkich o wspólne znalezienie innego rozwiązania, porównując te trudną sytuacje do równie trudnej walki z pandemią. Paul God z Ukraińskiego Kongresu Światowego powiedział, że nie można finansować działań terrorystycznego kraju, który zabija tysiące niewinnych ludzi w Ukrainie.

Turbina jest częścią gazociągu Nord Stream 1 i była w fabryce Siemens w Montrealu w czasie kiedy Rosja zaatakowała Ukraine. Grod poinformował, że w Ukrainie również znajdują się rurociągi, które mogą być wykorzystane przez Rosję do przesyłu gazu, należy podjąć tylko odpowiednią dyskusje i uruchomienie infrastruktury. Prezydent Ukrainy zaznaczył w poniedziałkowym przemówieniu, że jeśli Kanada ulegnie, może to jedynie wzmocnić rosyjski szantaż gazem.

NationalPost/Maria Andrzejewska