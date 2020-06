Czy Rosjanie wesprą budowę gazociągu Polska-Litwa? Litewski rząd będzie chciał tego uniknąć Alert

Budowa Gazociągu Polska-Litwa po stronie litewskiej. Fot. Ministerstwo energetyki Litwy

Alvora, litewska firma budująca Gazociąg Polska-Litwa (GIPL), planowała zakup komponentów od rosyjskiej grupy ChelPipe, która wspiera infrastrukturę wojskową kraju. Minister energii Litwy Zygimantas Vaiciunas przekazał, że wykonawca litewskiego odcinka nie będzie mógł jednak skorzystać z usług tej firmy.

Czy Rosjanie dostarczą komponenty gazociągu Polska-Litwa?

Według informacji litewskiej stacji LRT, Alvora planowała zakup komponentów od rosyjskiej grupy ChelPipe, litewski operator sieci przesyłowej Amber Grid wcześniej nie wiedział o tej transakcji. Minister energii twierdzi, że Alvora nie będzie mogła zawierać umów z rosyjskimi producentami. Spółka zaznacza, że początkowy plan współpracy z włoską firmą został zrewidowany po epidemii koronawirusa. Stacja LRT uważa, że Alvora podpisała w kwietniu kontrakt z Global Pipe Trade, szwajcarską firmą zarejestrowaną w rosyjskiej grupie ChelPipe. Zgodnie z umową elementy niezbędne do budowy gazociągu GIPL zostałyby zakupione w zakładzie produkcyjnym w Czelabińsku w Rosji. W 2016 roku Global Pipe Trade dostarczył również swoje produkty Alvora na potrzeby budowy gazociągu Balticconnector między Finlandią a Estonią. Prezes Alvory Tomas Sidlauskas mówi, że firma wykorzystuje również sprzęt produkowany w Czelabińsku do innych projektów, nie tylko na Litwie.

Na Litwie istnieje specjalne prawo wymagające, aby transakcje dotyczące obiektów strategicznych spełniały interesy bezpieczeństwa narodowego. Prezes Amber Grid Nemunas Biknius powiedział pod koniec maja, że ​​nie posiada informacji, iż Alvora może kupować produkty od firm powiązanych z Rosją. Koncern twierdzi, że wartość tych elementów stanowi 0,2 procent (około 150 000 euro) całego projektu. Sidlauskas podkreślił, że jego firma początkowo planowała kupić od włoskiej firmy Allied International S.r.l, ale później na plan wpłynęły koronawirus i zamknięcie wszystkich zakładów produkcyjnych we Włoszech.

Firma dostarcza komponenty Nord Stream 2

Miliarder Andrey Komorov, jeden z najbogatszych ludzi w Rosji, jest prezesem i udziałowcem Grupy ChelPipe. W 2012 roku firma podpisała umowę z rosyjskim ministerstwem obrony w sprawie programu wojskowego mającego wesprzeć jednostki wojskowe w obwodzie swierdłowskim. Grupa ChelPipe jest także jednym z dostawców kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream 2 między Rosją a Niemcami.

GIPL

Inwestycja obejmuje budowę 357 km gazociągu po stronie polskiej oraz 165 km gazociągu po stronie litewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Strony umowy zobowiązują się do oddania do użytku obu części GIPL do 31 grudnia 2021 roku. Jego przepustowość w stronę Litwy, krajów bałtyckich, ma wynieść 2,4 mld m sześc. rocznie, a w stronę Polski 1,9 mld metrów sześc. rocznie.

Baltic Course/Bartłomiej Sawicki