Rosną zyski Orlenu z rafinacji ropy Alert

Rafineria Płock. Fot. PKN Orlen

Zysk PKN Orlen z rafinacji ropy wzrósł w marcu do 39,3 dolarów za baryłkę, co oznacza pięciokrotny wzrost w stosunku do lutego w wyniku podwyżek cen rosyjskiej ropy względem ropy Brent w związku z wojną w Ukrainie.

Spółka poinformowała, że marża rafineryjna wzrosła do 10,8 dolaraza baryłkę w marcu z 2,7 w lutym, podczas gdy dyferencjał Brent/Ural wzrósł do 28,5 dolarów baryłkę z 5 dolarów za baryłkę w lutym. Australia, Wielka Brytania, Kanada i Stany Zjednoczone wprowadziły kategoryczne zakazy zakupu rosyjskiej ropy po inwazji Moskwy na Ukrainę, ale Unia Europejska pozostaje w tej kwestii podzielona. Niektóre kraje, takie jak Węgry, sprzeciwiają się jakimkolwiek zakazom importu rosyjskich surowców energetycznych. – Napięcia na rynku paliw wywołane wojną w Ukrainie oraz spadek lub ograniczenie zakupów rosyjskiej ropy i paliw sprowadzanych z Rosji spowodowały, że marże produktowe na wielu produktach osiągnęły ekstremalnie wysokie poziomy – powiedział Kamil Kliszcz, szef działu analiz w Domu Maklerskim BM mBanku.

W ubiegłym roku PKN Orlen ograniczył kontrakt długoterminowy z Rosnieftem do 3,6 mln ton ropy rocznie. Umowa wygasa z końcem tego roku. W zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że Polska przestanie importować rosyjską ropę do końca 2022 roku. PKN Orlen w ubiegłym roku przerobił 29,9 mln ton ropy.

Reuters/Michał Perzyński