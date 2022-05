Rząd Niemiec chce ratować Rafinerię Schwedt Alert

Rafineria w Schwedt / fot. PCK Raffinerie GmbH

Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck ma odwiedzić Rafinerię Schwedt, która będzie zagrożona w przypadku embarga na ropę z Rosji. Rząd w Berlinie chce „zabezpieczyć” ten obiekt. Jak dotąd nie ma na to zgody właścicieli rafinerii.

Problemy Rafinerii Schwedt

Przed planowaną na poniedziałek wieczorem wizytą federalnego ministra gospodarki Roberta Habecka w Rafinerii Schwedt, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Michael Kellner podkreślił, że resort chce ratować obiekt, który będzie zagrożony w przypadku embarga na ropę z Rosji: – Chcemy porozmawiać z pracownikami i jasno powiedzieć, że podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zabezpieczyć Schwedt w krótkim okresie. W perspektywie średnioterminowej chcemy wspierać przejście na ekologiczny wodór, biochemię i gospodarkę o obiegu zamkniętym w zakładzie w Schwedt. Dzięki dużej ilości zielonej energii i doskonale wyszkolonym specjalistom można to osiągnąć – powiedział w rozmowie z telewizją RND.

Rafineria Schwedt, która zatrudnia 1200 osób, należy do rosyjskiego koncernu Rosnieft. Według informacji RND utrudniało to inwesycje i modernizację obiektu. Do tej pory Rosnieft zablokował produkcję zielonego wodoru. Aby to zmienić, konieczna jest zmiana właściciela. Rafineria przerabia ropę z rurociągu Przyjaźń, biegnącego z Rosji przez Białoruś i Polskę do Niemiec.

Habeck i Kellner spotkają się w poniedziałek wieczorem najpierw z kierownictwem i radą zakładową, a następnie z pracownikami.

RND/MOZ.de/Michał Perzyński