Rząd zapowiada wsparcie sektora energochłonnego, który cierpi przez ceny gazu Alert

Rząd planuje przekazanie od 2 do 4 mld zł w ramach wsparcia przedsiębiorców, prowadzących działalność w sektorach energochłonnych, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że rząd planuje skierowanie „już wkrótce” wniosku notyfikacyjnego do Komisji Europejskiej w tej sprawie.

– Musimy wyasygnować konkretną kwotę z budżetu państwa polskiego na pomoc dla firm. I mogę zapewnić, że my przeznaczymy kwotę od 2 do 4 mld zł dla przedsiębiorców, zwłaszcza przedsiębiorców, którzy najmocniej cierpią czyli funkcjonują w ramach przemysłów, sektorów energochłonnych – powiedział Morawiecki podczas konferencji w Białej Podlaskiej. Przypomniał, że wsparcie dla sektora podlega notyfikacji przez Komisję Europejską w ramach tzw. pomocy publicznej.

– Chcemy działać jak najszybciej i wzywam KE w związku z tym do jak najszybciej pozytywnej – mam nadzieję – odpowiedzi na to pismo, które skierujemy już wkrótce do KE w zakresie działań w obszarze przemysłów energochłonnych” – podkreślił premier. Doprecyzował, że projekt wsparcia opracowywany jest przy udziale ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Rekordowe ceny gazu zmuszają firmy do ograniczania lub wstrzymywania produkcji w swoich fabrykach. Przykładem jest Grupa Azoty. – W dniu 22 sierpnia 2022 roku w związku z nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego podjął decyzję o czasowym zatrzymaniu pracy kolejnych instalacji i ograniczeniu produkcji – informował w sierpniu zarząd spółki w swoim raporcie.

ISB News/Michał Perzyński