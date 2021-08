Rzeczpospolita: Kwestia koncesji jest hamulcem fuzji Orlenu z Lotosem i PGNiG Alert

Według dziennika Rzeczpospolita, kwestia koncesji na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów opóźnia ostateczny kształt fuzji Orlenu z Lotosem i PGNiG.

– Jednym z głównych problemów hamujących fuzję Orlenu z PGNiG i Lotosem jest sprawa dotycząca przeniesienia koncesji na poszukiwania i wydobycie ropy i gazu w Polsce na mający powstać koncern multienergetyczny. W obecnym stanie prawnym istnieje duże ryzyko, że tego typu operacja nie mogłaby być zrealizowana ani na zasadzie sukcesji generalnej (nabywca wstępuje w ogół praw i obowiązków majątkowych poprzednika), ani w inny sposób – pisze Tomasz Furman z Rzeczpospolitej.

Według planów fuzji, ma nastąpić wymiana akcji PGNiG i Lotosu na walory Orelnu. W konsekwencji, obie spółki zostaną wchłonięte przez płocki koncern przy czym to on stanie się sukcesorem wszelkich ich praw i obowiązków. Jak informuje RZ, w tym przypadku koncesje poszukiwawcze i wydobywcze muszą trafić na wolny rynek.

Sytuację opisuje również analityk giełdowy. – Dziś jednym z kluczowych problemów zagrażających fuzji Orlenu z PGNiG jest sprawa przeniesienia na połączony koncern koncesji na poszukiwanie i wydobycie złóż ropy i gazu w Polsce należących do PGNiG. W mojej ocenie w obecnym stanie prawnym jest to problematyczna kwestia, dlatego jeśli ma dojść do połączenia bez dodatkowych wydatków na koncesje, będzie potrzebna zmiana obowiązującego prawa – mówi Rzeczpospolitej Michał Kozak, analityk Trigon DM.

