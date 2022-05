Sąd zawiesił postępowanie upadłościowe Nord Stream 2 AG Alert

Siedziba spółki Nord Stream AG w Zug, Szwajcaria fot. Wikimedia

Szwajcarski sąd zawiesił na cztery miesiące postępowanie upadłościowe Nord Stream 2 AG – poinformowała spółka w oświadczeniu.



Procedura ma zostać zawieszona do 10 września 2022 roku. Jednocześnie przyznano Nord Stream 2 AG tymczasowe moratorium na płatności na rzecz wierzycieli. Piątego maja Gazprom poinformował, że w związku z przestojem podmorskiej części gazociągu podjęto decyzję o wykorzystaniu nadwyżek rosyjskich lądowych zdolności przesyłowych gazu do rozwoju dostaw gazu do regionów północno-zachodniej Rosji.

Spółka poinformowała, że gdyby jednak Niemcy zdecydowali się na wydanie zgody na pracę gazociągu, to od razu może dostępna być jedna z dwóch nitek. Druga osiągnęłaby pełną przepustowość dopiero w 2028 roku.



Pierwszego lutego Reuters doniósł o złożeniu wniosku o upadłość przez spółkę Nord Stream 2 AG przez szwajcarskim sądem. Przyczyną tego ruchu miały być sankcje amerykańskie oraz zamrożenie certyfikacji Nord Stream 2 w Niemczech. Spółka nie potwierdziła informacji Reutersa.

OilExp/Mariusz Marszałkowski