NFOŚiGW ogłasza konsultację programu „Mój Elektryk 2.0”

Do 40 tysięcy złotych może wynieść dotacja do zakupu lub leasingu nowego samochodu elektrycznego w programie Mój elektryk 2.0, którego projekt Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił w poniedziałek do konsultacji. Budżet to 1,6 miliarda złotych.

Program wsparcia zakupu, leasingu i wynajmu długoterminowego nowych pojazdów zeroemisyjnych jest skierowany do osób fizycznych i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. We wszystkich przypadkach maksymalna cena nowego auta elektrycznego nie może przekraczać 225 tysięcy złotych z podatkiem od towarów i usług.

Osoby fizyczne będą mogły liczyć na 18 750 złotych dotacji, która może zostać powiększona o 10 tysięcy złotych za zezłomowanie samochodu spalinowego, którego ostateczny odbiorca wsparcia jest właścicielem co najmniej od 3 lat. Przy czym to zezłomowanie nie mogło nastąpić wcześniej niż 1 lutego 2020 roku. Jeśli roczny dochód odbiorcy wsparcia nie przekracza 120 tysięcy złotych rocznie, będzie mógł liczyć dodatkowo na 11 250 złotych. Wszystkie te składniki dają razem maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 40 tysięcy złotych.

W przypadku leasingu lub wynajmu długoterminowego przez osobę fizyczną podstawowa kwota wsparcia ma wynieść 30 tysięcy złotych, a dodatkowo 5 tysięcy złotych za zezłomowanie i kolejne 5 tysięcy złotych za roczny dochód poniżej 120 tysięcy złotych.

Dla zakupu, leasingu lub wynajmu długoterminowego przez prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą maksymalna kwota dotacji to 30 tysięcy złotych plus dodatkowe 10 tysięcy złotych za zezłomowanie.

Jak podkreślił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nowe dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy jest istotnie wyższe od wsparcia w dotychczasowym programie Mój elektryk, które na poziomie podstawowym wynosi 18 750 złotych i 27 tysięcy złotych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny lub przy deklaracji zwiększonego przebiegu.

Fundusz przypomniał, że zgodnie z Decyzją wykonawczą Rady Unii Europejskiej, ogłoszenie programu ma nastąpić do końca 2024 roku, do drugiego kwartału 2025 roku ma nastąpić wypłata 25 procent puli wsparcia, a kolejne 75 procent ma zostać wypłacone do drugiego kwartału 2026 roku.

BiznesAlert.pl / PAP