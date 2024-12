Rynek samochodów w listopadzie utrzymuje wzrost

Od stycznia do listopada 2024 roku zarejestrowano 633 073 pojazdów w tym 495 877 samochodów osobowych i 85553 samochodów ciężarowych i dostawczych. W wypadku samochodów osobowych jest to wzrost 14,5 względem 2023 roku. W samochodach ciężarowych i dostawczych przeważają spadki.

W listopadzie zarejestrowano 49 149 sztuk samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 14,5 procent. Jest to wzrost o 62 962 sztuk. Wśród nich 68,5 procent stanowiły rejestracje na REGON – 338 533 sztuk, natomiast 31,5 procent to rejestracje indywidualne – 157 344 sztuk.

Segment pojazdów elektrycznych zanotował spadek rejestracji o 37,1 procent, co oznacza, że liczba zarejestrowanych pojazdów wyniosła 1 184 sztuki, czyli o 698 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadek ten jest najprawdopodobniej związany z przerwą w programie dopłat do leasingu pojazdów elektrycznych. Rejestracje hybryd typu plug-in, odnotowały wzrost o 3,9 procent. Liczba zarejestrowanych pojazdów wyniosła 1 178 sztuk, co oznacza dodatkowe 44 pojazdy w porównaniu do roku poprzedniego. Klasyczne hybrydy, zanotowały wzrost o 9,4 procent. Na rynku pojawiło się 19 576 pojazdów, czyli o 1 679 więcej niż w poprzednim roku.

Segment samochodów ciężarowych i dostawczych

W listopadzie zarejestrowano 59 802 sztuki samochodów dostawczych do 3,5 tony. Jest to wzrost o 2,7 procent tj. 1 560 sztuk względem ubiegłego roku.

W segmencie samochodów ciężarowych od 3,5 do 16 ton odnotowano spadek. Zarejestrowano 3 057 pojazdów, co oznacza spadek o 3,7 procent w stosunku do ubiegłego roku. Jeszcze większy spadek dotyczy segmentu samochodów ciężarowych o wadze powyżej 16 ton. Liczba rejestracji to 22 694 sztuk. Jest to spadek aż o 22,6 procent, czyli 6 626 sztuk mniej niż w listopadzie 2023 roku.

Autobusy

Autobusy powyżej 3,5 tony zanotowały wzrost o 30,7 procent – zarejestrowano 2 046 sztuk, co oznacza 480 sztuk więcej niż rok wcześniej. Dynamiczny wzrost zanotowały także motocykle, których liczba rejestracji wyniosła 36 396 sztuk, co stanowi wzrost o 35,8 procent (9 593 sztuk więcej). W przypadku motorowerów zarejestrowano 13 201 sztuk, co daje wzrost o 24,8 procent (2 622 sztuk więcej).

Komentarze ekspertów

Zdaniem Pawła Tuzinka, prezesa Związku Dealerów Samochodów – Końcówka roku wygląda bardzo obiecująco. Nadal mamy do czynienia z wysokim wzrostem rejestracji samochodów osobowych. Tutaj w listopadzie najchętniej wybierane były pojazdy benzynowe. Jest to odstępstwo od obserwowanej przez nas od blisko roku wysokiej popularności samochodów hybrydowych, które dotychczas wiodły prym. Jedyną kategorią pośród samochodów osobowych, która notuje spadki są „elektryki”. Tutaj niestety nie ma zaskoczenia, jest to bezpośredni skutek pauzy w realizacji programu dopłat do samochodów bateryjnych, nabywanych w formie leasingu. Pojazdy ciężarowe niestety nadal notują wysokie spadki. Jedynie pojazdy dostawcze z kategorii powyżej 3.5 tony utrzymują się powyżej poziomu notowanego w zeszłym roku.

Jak powiedział Jakub Faryś – prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego – Listopad był kolejnym bardzo dobrym miesiącem, jeśli chodzi o rejestracje samochodów osobowych. Niewielki wzrost zanotowały także samochody dostawcze. Tak dobre wyniki rejestracji wynikają zapewne z faktu, że w przyszłym roku ze względu na konieczność osiągnięcia nowych poziomów redukcji CO2 i grożących branży motoryzacyjnej kilkunastomiliardowych kar, klienci postanowili kupić samochód jeszcze w tym roku. Niestety,

ponad 20 procent spadek obserwujemy w segmencie pojazdów ciężarowych. Również, zgodnie z przewidywaniami, po wstrzymaniu naboru nowych wniosków w ścieżce leasingowej programu Mój Elektryk, prawie o 40 procent spadły rejestracje samochodów bateryjnych.

Biznes Alert / PAP