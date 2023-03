Rząd apeluje do europosłów opozycji, by odrzucili unijne regulacje ws. emisji metanu Alert

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział w rozmowie z Radiem Plus, że rząd zaapelował do europosłów wszystkich polskich partii, zarówno z obozu rządzącego, jak i opozycji, o odrzucenie proponowanych unijnych przepisów dotyczących emisji metanu. Argumentował, że mogą one stanowić poważne ograniczenie dla krajowego górnictwa.

Jacek Sasin w Davos. Fot. Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Davos.

Unijne regulacje ws. emisji metanu

Sasin przekonywał, że przepisy unijne ws. emisji metanu są niebezpieczne dla Polski. – Cały czas ponad 70 procent energii w Polsce pochodzi z węgla, polskie górnictwo ma swoją specyfikę, emisja metanu jest wysoka. Pracujemy nad technologiami, by wychwytywać metan, ale to wymaga czasu. Trend światowy to odejście od węgla, podpisaliśmy umowę społeczną o odejściu od węgla, data została ustalona na 2049 rok. Musimy działać odpowiedzialnie, wojna w Ukrainie pokazała jak ważne jest wytwarzanie energii dla siebie, Polska musi zachować suwerenność energetyczną. Dlatego zaapelowaliśmy do wszystkich polskich europosłów, z obozu rządzącego i z opozycji, by głosowali przeciwko tym regulacjom. Cały czas prowadzimy rozmowy z Komisją Europejską, tłumaczymy, że te przepisy są dla nas nie do przyjęcia – powiedział minister aktywów państwowych.

Chodzi o rozporządzenie Parlamentu i Rady Europejskiej w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniającego rozporządzenie UE 2019/942. Jacek Sasin skierował w jego sprawie list do posłów do Parlamentu Europejskiego z Polski z 20 lutego 2023 roku. Jego zdaniem zapisy rozporządzenia mogą „doprowadzić do poważnego kryzysu społeczno-ekonomicznego w branży górniczej”. Rząd planował wygaszenie ostatniej kopalni węgla kamiennego w 2049 roku w ramach umowy społecznej z górnikami.

Michał Perzyński