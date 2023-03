Niebawem powstanie spółka PGE i ZE PAK, która zbuduje atom z Koreańczykami Alert

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział w rozmowie z Radiem Plus, że za kilka tygodni powstanie wspólna spółka utworzona przez Polską Grupę Energetyczną i ZE PAK, która ma być bezpośrednim partnerem koreańskiego KHNP przy budowie elektrowni jądrowej w konińskim Pątnowie.

ZE PAK. Fot. Mirosław Perzyński/BiznesAlert.pl

Elektrownia jądrowa w Pątnowie

Sasin zapewnił, że rząd ustala szczegóły współpracy ze stroną koreańską, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowej w Pątnowie. – Porozumienie osiągnęły PGE i ZE PAK, po polskiej stronie utworzona zostanie spółka, we wtorek złożony wniosek do UOKiK o utworzenie takiej spółki, za kilka tygodni zacznie ona funkcjonować. Spodziewamy się też wizyty mojego koreańskiego odpowiednika, podpiszemy umowę o współpracy w zakresie budowy energetyki jądrowej. Jest to projekt biznesowy, nie rządowy. Jesienią wskażemy dwie alternatywne lokalizacje, jedną z nich będzie Bełchatów, szukamy drugiej – powiedział wicepremier.

30 października 2022 roku PGE, ZE PAK i KHNP podpisały list intencyjny w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie. Ministerstwo aktywów państwowych oraz ministerstwo handlu, przemysłu i energii Korei zawarły także porozumienia o współpracy międzyrządowej.

Michał Perzyński