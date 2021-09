Sekretarz energii USA dla BA: Chcemy przyspieszyć atom w Polsce Atom

Jennifer Granholm. Źródło: Wikipedia

Sekretarz energii USA Jennifer Granholm odpowiadała na pytania dziennikarzy na początku wizyty w Polsce. – Chcemy przyspieszyć ten projekt – powiedziała o budowie elektrowni jądrowej w Polsce dziennikarzowi BiznesAlert.pl.

– Nasze wsparcie wobec inicjatywy Trójmorza jest oczywiście bardzo silne. Chcemy współpracować ze wszystkimi jego krajami i tam gdzie możemy być partnerem przy technologiach pozwalających redukować emisje CO2 i dać szansę na rozwój gospodarczy w sektorach atrakcyjnych z punktu widzenia tych państw – powiedziała sekretarz Granholm, odpowiadając na pytania naszego portalu.

– Mamy przed sobą egzystencjalne zagrożenie zmian klimatu i są pewne kraje, o których wiem, które nie czują się komfortowo z energetyką jądrową. Jednakże powiem tym krajom, które chcą takiej energetyki, że nie można zignorować czystego, bezpiecznego i godnego zaufania źródła energii jak reaktory jądrowe klasy światowej budowane w USA i przez podmioty amerykańskie za granicą. Westinghouse ma dla przykładu ponad połowę światowej floty pracujących reaktorów. Są operatorem od sześćdziesięciu lat, godnym zaufania, bezpiecznym i czystym. Nasza współpraca na rzecz rozwoju cywilnego programu jądrowego w Polsce jest niezbędna do osiągnięcia celu redukcji emisji CO2 oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa energetycznego – oceniła sekretarz w odpowiedzi na pytanie BiznesAlert.pl.

– Dyspozycyjna, czysta i nieprzerwanie pracująca energetyka to złoty standard w ramach poszukiwań sposobów na realizację celów redukcji emisji CO2 przez poszczególne kraje. Jesteśmy bardzo wdzięczni rządowi Polski za pewność i zaufanie pokładane w USA jako partnerze polskiego programu jądrowego. Mocno wierzymy, że USA mają najlepszą technologię i rozwiązania w odniesieniu do tego, co chce osiągnąć Polska. W lipcu Westinghouse ogłosił uruchomienie badania FEED dzięki grantowi Agencji Rozwoju Handlu USA (USTDA) w celu poczynienia postępów w ramach programu jądrowego. To badanie jest kluczowym elementem porozumienia międzyrządowego podpisanego przez USA i Polskę – mówiła Granholm na konferencji.

– Chcemy przyspieszyć ten projekt. Zbiegają się w nim unikalne i niepowtarzalne warunki, dzięki którym przemysł i rząd USA połączyły siły w kluczowym momencie programu jądrowego Polski. To szansa na przekazanie technologii amerykańskiej w celu odpowiedzi na potrzeby czystej energii w Polsce. Westinghouse zaoferuje technologię AP1000, która jest sprawdzona w USA i na całym świecie – zapewniła sekretarz Granholm.

Polska jeszcze nie wybrała partnera technologicznego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Zamierza to zrobić do końca 2022 roku po tym, jak Amerykanie doprecyzują swą ofertę.

Opracował Wojciech Jakóbik