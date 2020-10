Shell otworzył pierwszą stację LNG w Polsce Alert

Stacja Shell LNG w Bielanach Wrocławskich / Źródło: Shell

Shell poinformował, że w Bielanach Wrocławskich została otwarta pierwsza w Polsce komercyjna stacja dla samochodów ciężarowych. Dla spółki jest to kolejny krok w procesie wspierania dekarbonizacji transportu drogowego w Europie.

Nowa stacja LNG

Wrocławska stacja jest jednym z 39 punktów Shell LNG budowanych w ramach konsorcjum BioLNG EuroNet – projektu zrzeszającego liderów branży, którego celem jest utworzenie korytarza LNG dla ciężarówek napędzanych błękitnym paliwem, biegnącego z Hiszpanii do Polski. Docelowo w ramach tej inicjatywy Shell planuje otworzyć osiem stacji w Polsce.

– Bardzo się cieszę z otwarcia naszej pierwszej stacji LNG w Polsce, dzięki której nasi klienci będą mogli poruszać się ciężarówkami napędzanymi niskoemisyjnym paliwem, jakim jest LNG. Badania potwierdzają, że LNG może przyczynić się do obniżenia lokalnych emisji spalin i globalnej emisji gazów cieplarnianych. To może skutkować poprawą jakości powietrza w naszych miastach. W przyszłości gaz może stanowić uzupełnienie dla odnawialnych źródeł energii i będzie miał zasadnicze znaczenie dla zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię. Co więcej, rozwój LNG może pomóc znacząco zwiększyć konkurencyjność polskiego sektora transportu ciężkiego, a tym samym całej polskiej gospodarki, ponieważ Polska utrzymuje pozycję niekwestionowanego lidera transportu drogowego w Europie – powiedział Piotr Dziwok, prezes zarządu Shell Polska.

– Po zakończeniu prac budowlanych w grudniu ubiegłego roku uzyskaliśmy wszystkie pozwolenia i możemy teraz oficjalnie potwierdzić, że pierwsza stacja Shell LNG w Polsce już działa. LNG wykorzystywane w samochodach dostawczych może pomóc zmniejszyć koszty paliwa w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym i ma wyższą wydajność energetyczną – powiedział Marcin Płocharski, menedżer ds. rozwoju LNG w Shell Polska.

Pierwsza polska stacja Shell LNG znajduje się w Bielanach Wrocławskich, w rejonie tras A4 i S8, wzdłuż ważnego europejskiego korytarza transportowo-logistycznego. Stacja może pomieścić 31,5 tony gazu, co pozwala na zatankowanie 120–150 ciężarówek dziennie. Oferuje również szeroką gamę produktów i usług pozapaliwowych, a także niezbędną infrastrukturę dla kierowców, w tym parking dla ciężarówek i prysznice.

Shell podaje, że nowo otwarta lokalizacja to już 21. stacja LNG pod marką spółki w Europie. Pozostałe punkty znajdują się w Belgii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Turcji i w Niemczech. Obecnie w Polsce jest ponad 20 klientów posiadających karty Shell LNG, których floty samochodów ciężarowych mogą tankować LNG na europejskich stacjach Shell.

W planach są kolejne stacje Shell LNG w Polsce – w Świecku i Poznaniu, a następnie także w innych lokalizacjach.

Shell/Jędrzej Stachura