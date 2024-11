Shell triumfuje w apelacji o emisję CO2 

Brytyjski gigant paliwowy Shell wygrał apelację od głośnego wyroku holenderskiego sądu, który w 2021 roku zobowiązał tę firmę do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Trzy lata temu sąd w Hadze orzekł, że firma Shell musi zmniejszyć emisję CO2 o 45% do 2030 roku w porównaniu do poziomu z 2019 roku, uwzględniając w tym całą grupę Shell, jej dostawców oraz klientów- poinformował Reuters.

W tym samym roku, zanim jeszcze zapadł wyrok, Shell wprowadził do swojej strategii cele, które miały pozytywnie wpłynąć na zmianę klimatu, zmniejszając emisję gazów cieplarnianych w stosunku do roku 2016. Mimo to, holenderski sąd uznał, że polityka klimatyczna Shella jest zbyt mało konkretna, pełna warunków i tym samym niewystarczająca, i wydał wyrok o ograniczeniu emisji.

Sprawę przeciw koncernowi Shell wniosła organizacja Milieudefensie wraz z innymi stowarzyszeniami pozarządowymi.

Zmniejszanie emisji: tak; narzucanie norm: nie

Sąd Apelacyjny w Hadze nie podzielił argumentów przeciwko Shellowi i uchylił orzeczenie sądu pierwszej instancji. Sąd apelacyjny zdecydował, że firma Shell, jako jedna z większych firm naftowych, powinna dbać o zmniejszenie emisji, ale nie można jej narzucać konkretnych celów prawnych. Oznacza to, że nie można wymagać od niej, aby zmniejszała emisję CO2 o określony procent. – Jesteśmy zadowoleni z decyzji sądu, która naszym zdaniem jest właściwa dla globalnej transformacji energetycznej Holandii i naszej firmy – oświadczył dyrektor generalny Shell Wael Sawan.

Wygrana w sądzie Shella oczywiście nie zmieniła stanowiska ekologów. – To boli. Nadal będziemy walczyć z głównymi trucicielami, takimi jak Shell – oświadczył dyrektor organizacji Friends of The Earth Netherlands (Milieudefensie) Donald Pols.

Sąd mimo uchylenia orzeczenia, zgadza się z aktywistami klimatycznymi, że zmiany klimatu są zagrożeniem dla praw człowieka i gigant paliwowy jest ogólnie zobowiązany do zmniejszania emisji, aby chronić ludzi przed skutkami kryzysu klimatycznego. Jednak prawnie nie może być mu to nakazane.

Shell: do 2030 emisja o połowę mniejsza

Shell deklaruje, że chce uzyskać status biznesu energetycznego o zerowej emisji netto do 2050 roku i pod ten cel przekształca swoja działalność. Koncern informuje, że zmniejszy emisję o połowę do 2030 roku.

Od wyroku można się jeszcze odwołać do sądu najwyższego, ale będzie to dotyczyć głównie interpretacji prawa, a nie istotnych faktów sprawy. Sjoukje van Oosterhout z Milieudefensie powiedziała, że organizacja dokładnie przeanalizuje jeszcze wyrok przed decyzją o odwołaniu. I zapowiedziała kontynuację działań prawnych przeciwko takim firmom jak Shell.