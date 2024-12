Skandal na przedświątecznym spotkaniu dziennikarzy GW, TVP, PR i PAP z politykami KO. Padły wulgarne słowa

W jednej z warszawskich restauracji nad ranem zakończyła się impreza przedświąteczna, na której spotkali się pracownicy mediów publicznych (m.in. TVP, PR, PAP), GW i politycy rządzącej koalicji, głównie z PO. Kiedy dziennikarze TV Republika i wPolsce24 próbowali pytać, czy uczestników tego „śledzika” nie obowiązuje – tak krytykowany przez PO obyczaj, aby dziennikarze nie kontaktowali się towarzysko z politykami – pod adresem reporterów padły wyzwiska.

Wychodzący z restauracji, gdzie bawili się na przedświątecznej imprezie przedstawiciele Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej (wszystkie te spółki w likwidacji) Adam Michnik z Gazety Wyborczej mówił, że przebywał tam prywatnie i nie widział ani przedstawicieli partii politycznych i rządu ani biesiadujących z nimi dziennikarzy mediów publicznych.

Słowa niezbyt świąteczne

„Jest pan ch…m, takim staropolskim ch…m” – powiedział Michnik reporterowi wPolsce24. Wypowiedź pojawiła się ona też na profilu X m.in. wPolsce24 i Wojciecha Biedronia – dziennikarza wPolityce i wPolsce24.

Po chwili, kiedy dołączyli dziennikarze TV Republika Adam Michnik bardzo się zdenerwował. „Jesteście kut…mi” – ocenił. Władze TV Republika zapowiedziały pozew w sprawie lżenia dziennikarzy a po wygranej przekazanie pieniędzy na fundację charytatywną.

Elity polityczne i medialne

Impreza w restauracji w Śródmieściu Warszawy zgromadziła wielu polityków i przedstawicieli władz bezprawnie przejętych rok temu mediów publicznych, m.in. ministra ds. UE i posła PO Adama Szłapkę oraz posłankę Kamilę Gasiuk-Pihowicz, nielegalnie wybranego dyrektora generalnego TVP w likwidacji Tomasza Syguta, nielegalnie wybranego wiceprezesa Polskiego Radia Juliusza Kaszyńskiego i nielegalnie wybranego wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej w likwidacji adwokata Bartosza Przeciszewskiego. Wg. danych TV Republika na „śledziku” neo mediów był także neo szef Rady Nadzorczej PAP Mikołaj Kozak.

Marcin Dobski z TV Republika potwierdził to na swoim profilu na X „Ten pan, który tak chętnie odpowiada Michałowi Gwardyńskiemu [TV Republika – red.], to adwokat Bartosz Przeciechowski (Grupa Wejście), który przed rokiem wchodził do PAP” – napisał Dobski.

Pod wpisem Dobski umieścił nagraną wideo rozmowę, kiedy to reporter TV Republika pyta wiceszefa RN PAP o spotkanie i kontakty dziennikarzy mediów publicznych z politykami rządzącej koalicji, prawnik odpowiada. „Pan wie, że Boże Narodzenie jest?” – odpowiada adwokat. Reporter pyta o to, czy tam mają wyglądać wolne media, kiedy „dziennikarze piją winko z politykami”. „Jakie winko?” – pyta wiceszef RN PAP. „Czerwone” – odpowiada dziennikarz TVP „Republika”. Na to Przeciszewski już nie odpowiedział i poszedł dalej do auta razem, m.in. z Tomaszem Sygutem z TVP w likwidacji.

„Niezależni dziennikarze TVP, to ci którzy imprezują z ministrami i politykami rządu Tuska” – napisał na X Marcin Dobski.

W drodze na przystanek tramwajowy

Minister ds. UE i poseł PO Adam Szłapka na nagraniu dla wPolsce tłumaczył, że na imprezie jest prywatnie. Na wideo TV Republika widać ja Szłapka wychodzi w pośpiechu z lokalu. „Spieszę się na tramwaj” – informuje reportera minister rządu Tuska.

Podczas spotkania polityków PO z pracownikami mediów publicznych rozpoznano także neo dziennikarkę TVP Karolinę Osicę i Katarzynę Kasię także współpracującą z TVP.

Wg. nieoficjalnych informacji podawanych przez media konserwatywne imprezę zorganizowała TVP w likwidacji.

hub/ TV Republika/ X TV Republika/ X Marcina Dobskiego/ X Tomasza Grodeckiego/ wPolsce24/ X wPolsce24 / X Wojciecha Biedronia