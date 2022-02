Sople uszkadzają gazociągi w Rosji Alert

Tylko w obwodzie podmoskiewskim, 9 lutego odnotowano pięć przypadków uszkodzenia gazociągów w wyniku spadających z dachu sopli lodu. Według regionalnego ministerstwa energii powód tego jest banalny – właściciele budynków nie dbają o czystość swoich dachów.

– Lód, który spadł z dachów domów prywatnych, uszkodził gazociąg niskiego ciśnienia we wsiach Sofrino w rejonie Puszkina i Nefiedowo w rejonie Sierpuchowa. Podobne przypadki odnotowano we wsi Isławskoje w rejonie Odincowo, we wsi Nikulskoje w Mytiszczach i Bykowie w obwodzie ramieńskim – zauważają służby prasowe służb gazowniczych.

Niestety, 8 lutego w wyniku przebicia przez spadający sopel gazociągu niskiego ciśnienia we wsi Losino-Petrowskij, doszło do pożaru, w wyniku którego śmierć poniosła jedna osoba, a pracownik służb naprawiających gazociąg został ranny.

Mieszkańcy, którzy nie dopilnowali obowiązku oczyszczania dachu z sopli i śniegu, a doszło do przebicia gazociągu, muszą opłacić naprawę ze swojej kieszeni.

Rg.ru/Mariusz Marszałkowski