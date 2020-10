Spolana należąca do PKN Orlen przechodzi z węgla na gaz

Spolana. Fot. CEZ/Twitter

Czeska spółka chemiczna Spolana Neratovice, należąca do grupy rafineryjno-petrochemicznej Unipetrol, będąca częścią PKN Orlen, oddała do użytku nową ciepłownię. Inwestycja kosztowała 200 milionów CZK.

Nowa ciepłownia gazowa zastąpiła dotychczasowy zakład na węgiel brunatny. Została już wycofana z eksploatacji i będzie stopniowo demontowana zgodnie z ważnym pozwoleniem zintegrowanym. – Po przejściu z węgla brunatnego na gaz ziemny i zainstalowaniu nowoczesnych kotłów, nastąpił znaczący spadek ilości substancji emitowanych do atmosfery. Emisje dwutlenku siarki spadną o 99 procent. Emisje pyłów i tlenków azotu będą niższe także o 90 procent, a tlenku węgla o 60 procent – wyjaśnia Miroslav Falta, dyrektor wykonawczy Spolany.

The coal age in the Czech Republic is gradually coming to an end. #CEZESCO build a new CZK 200 mln gas heating plant to generate steam for #Spolana of @unipetrolcz . SOX emissions will drop by 99%; NOX and dust by 90%. pic.twitter.com/Fgkw02C3J7

— CEZ Group (@cez_group) October 13, 2020