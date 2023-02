Polska zabiega o stałą obecność USA. Będzie baza? Alert

Kraje wschodniej flanki NATO i USA zadeklarowały dążenie do wzmocnienia obecności sojuszniczej w tym regionie po inwazji Rosji na Ukrainie po spotkaniu Budapesztańskiej Dziewiątki. Trwają spekulacje o formie tego zaangażowania, w tym o stałej bazie sprzętowej w Polsce.

Spotkanie Budapesztańskiej Dziewiątki. Fot. Kancelaria Prezydenta.

– Aby chronić własnych obywateli i terytorium, Sojusznicy są przywiązani do wdrożenia nowej podstawy odstraszania i postawy obronnej NATO oraz do wzmacniania sojuszniczej obecności wojskowej w naszych krajach – głosi deklaracja B9 z Warszawy. – Przed szczytem w Wilnie będziemy nadal wzmacniać naszą postawę odstraszania i obrony na całej flance wschodniej od Bałtyku do Morza Czarnego. NATO i jego zobowiązanie do wzajemnej obrony zawarte w Artykule 5 pozostają filarem euroatlantyckiego bezpieczeństwa.

Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się 11-12 lipca. Budapesztańska dziewiątka spotka się jeszcze w Bratysławie w czerwcu 2023 roku. Trwają spekulacje na temat wzmocnienia obecności Amerykanów w Polsce. Prezydent RP Andrzej Duda mówił o magazynowaniu broni amerykańskiej na terytorium Polski w rozmowie z TVN24. – Moja propozycja została z dużym rozumieniem przyjęta – powiedział prezydent RP Andrzej Duda. Jego zdaniem należy doprowadzić do tego, aby siły amerykańskie mogły działać jak najszybciej w razie zagrożenia.

Kancelaria Prezydenta/TVN24/Wojciech Jakóbik