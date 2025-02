Stany Zjednoczone chcą trwałego pokoju w Europie

W Monachium toczą się rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie, gdzie nadal trwa rosyjska inwazja. W spotkaniu biorą udział m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. USA chcą trwałego pokoju w Europie Wschodniej – zadeklarował Vance.

Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa uważana jest za wstęp do właściwych negocjacji pokojowych z udziałem Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji.

Trwały pokój

„Chcemy, aby zabijanie ustało, (…) chcemy osiągnąć trwały pokój, a nie taki, który doprowadzi Europę Wschodnią do konfliktu za kilka lat” – podkreślił wiceprezydent USA dodając, że zasadniczym celem administracji amerykańskiej i prezydenta Donalda Trumpa jest zakończenie wojny na Ukrainie.

Prezydent Ukrainy zapewnił, że Kijów również dązy do pokoju. „Musimy (…) przygotować plan, jak zatrzymać Putina. Potrzebujemy pokoju, naprawdę, bardzo tego chcemy” – mówił w Monachium Zełenski. „Potrzebujemy prawdziwych gwarancji bezpieczeństwa” – podkreślił prezydent Ukrainy.

Co dalej?

Obie strony nie ujawniły szczegółów rozmów. Oprócz Vance’a i Zełenskiego uczestniczyli w nich m.in. amerykański sekretarz stanu Marco Rubio, specjalny wysłannik USA Keith Kellog, a po stronie ukraińskiej minister obrony Rustem Umierow, szef MSZ Andrij Sybiha oraz wicepremier Olha Stefaniszyna. Po spotkaniu Vance – Zełenski zapowiedziano kontynuację rozmów pokojowych.

Wśród obserwatorów politycznych niemieckiego szczytu najczęściej cytuje się piątkową wypowiedź J.D. Vence’a o zagrożeniach dla Europy. „(…) To nie Rosja, to nie Chiny, to nie żaden inny zewnętrzny aktor. To, o co najbardziej się martwię, to zagrożenie z wewnątrz, odwrót Europy od niektórych z jej najbardziej podstawowych wartości” – podkreślił wiceprezydent USA . Vance podczas przemówienia zacytował słowa papieża św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

hub/ MA – BA/ AP/ DPA/ Fox News