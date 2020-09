Gaz-System kończy badanie zapotrzebowania rynku na moc pływającego terminalu w Gdańsku Alert

FSRU na Litwie. Fot.Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Przepustowość pływającej jednostki regazyfikacyjnej, która ma stanąć w Gdańsku ma wynieść 4,5 mld m sześc. Może ona jednak wzrosnąć do 9-12 mld m sześc., w zależności od zapotrzebowania rynku. Jesteśmy obecnie w zakresie badania rynku, spółka jest na drugim etapie, która w tym roku ma się zakończyć. Będziemy chcieć finalizować konkluzje dotyczące mocy, aby wpisać je w inwestycje. Rurociągi są już zaplanowane – powiedział prezes Gaz-System Tomasz Stępień podczzs Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu

– Jesteśmy świadkami inwestycji na niespotykaną dużą skalę. Realizujemy kilkadziesiąt projektów o wielkiej skali i setki mniejszych – powiedział prezes Gaz-System Tomasz Stępień na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. W zakresie wielkich inwestycji, prezes operatora wspomniał rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu. – Do końca 2021 roku chcielibyśmy zwiększyć przepustowość techniczną instalacji do 7,5 mld m szesć. Do komercyjnego wykorzystania będzie to ponad 6 mld m sześc. możliwości wtłoczenia do krajowego systemu przesyłowego. Drugi etap rozbudowy to powstanie trzeciego zbiornika i pojawienie drugiego nadbrzeża, wielofunkcyjnego, który pozwoli na przeładowanie LNG na mniejsze jednostki i umożliwi bunkrowanie innych statków, a także zwiększy możliwości przeładunku na cysterny – powiedział.

Baltic Pipe zgodnie z planem

Stępień wspomniał także o realizacji gazociągu Baltic Pipe w Polsce i w Danii. – Skala tego projektu to 900 km gazociągu i szereg innych gazociągów i tłoczni. Jesteśmy podzieleni po połowie w zakresie realizacji tej inwestycji. Jest ona zaplanowana, aby w październiku 2022 roku zatłoczyć pierwszy gaz. Inwestycja jest realizowana zgodnie z planem. Wczoraj, 8 września oddany został plac budowy w Polsce i w Danii wykonawcy firmie, realizujący gazociąg podmorski – powiedział. Dodał on, że firma kontraktuje także wykonawców na gazociągi z Niechorza, gdzie gazociąg będzie wychodził na brzeg. Mają one połączyć Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym. Realizujemy także budowę dużej magistrali gazowej przez województwo zachodniopomorskie i wielkopolskie, która pozwoli na wyprowadzenie surowca z terminalu LNG i z Baltic Pipe. Wspomniał, że w zakresie pomniejszych projektów są one realizowane na Śląsku, Małopolsce, Mazowszu, Podkapraciu. – Projekty na południu są bardzo zaawansowane. Praktycznie co roku oddajemy po 300 km nowych gazociągów – dodał. Wspomniał, że cykl inwestycji w Polsce to 6 lat.

Pływający terminal LNG w Gdańsku

W tym czasie spółka dostrzegła dynamiczny wzrost zapotrzebowanie na gaz. – Cały projekt inwestycyjny nabrał nowego znaczenia. W ostatnich czterech latach wzrosło zapotrzebowanie na usługę zwiększył się o 30 procent. W kolejnych 7 latach będzie to dalsze 50 procent wzrost tej usługi. Dlatego też myślimy już o nowych projektach. – Potrzebujemy nowych miejsc, które pozwolą na import surowca. Chodzi więc o instalacje do odbioru LNG na statku, czyli w technologii FSRU. Jeszcze 10 lat temu takich projektów było nie wiele, teraz jest więcej – powiedział. Dodał, że spółka uruchomiła także badanie rynku, aby oszacować zapotrzebowanie na gaz. Przepustowość pływającej jednostki regazyfikacyjnej ma wynieść 4,5 mld m sześc. Wskazał on, że może ona jednak wzrosnąć od 9-12 mld m sześc. w zależności od zapotrzebowania rynku. – Poza statkiem do regazyfikacji potrzebujemy także rozbudowy infrastruktury przesyłowej. Możliwość re gazyfikacji można zwiększać modułowo – powiedział. Wskazał, że obecnie w zakresie badania rynku, spółka jest na drugim etapie, która w tym roku ma się zakończyć. Będziemy chcieć finalizować konkluzje dotyczące mocy, aby wpisać je w inwestycje. – Rurociągi są już zaplanowane – powiedział.

Wojciech Jakóbik/Michał Perzyński/Bartłomiej Sawicki