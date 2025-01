STOP CENZURZE – Protest SDP przeciwko propozycjom wdrażania przez rząd aktu o usługach cyfrowych

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ogłosił protest „przeciwko propozycjom wdrażania przez rząd RP aktu o usługach cyfrowych (DSA) do polskiego systemu prawnego – STOP CENZURZE”.

Władze najstarszej i największej w Polsce organizacji przyjęły jednoznaczne stanowisko ws. propozycjom jakiejkolwiek cenzury w przestrzeni publicznej, także w Internecie

„ZG SDP stanowczo protestuje przeciwko zapowiedziom ograniczenia wolności słowa zawartym w projekcie ustawy wdrażającej Akt o Usługach Cyfrowych (DSA), przedstawiony przez Ministerstwo Cyfryzacji 13 grudnia 2024 roku” – ogłosiły władze SDP.

„Jest to pośredni sposób wprowadzenia cenzury w Internecie na terenie Polski oraz umożliwienie rządzącym politykom ingerowania w publikowane w sieci treści przy wykorzystaniu struktury administracji państwowej . W rażący sposób narusza to gwarantowaną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę wolności słowa wyrażaną w art. 54, który jednoznacznie zakazuje cenzury prewencyjnej” – podkreślono w protreście.

Ministerstwo Cyfryzacji chce by nielegalne treści, jakie są publikowane w Internecie były zgłaszane do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a on na mocy nowych przepisów ma mieć uprawnienia umożliwiające natychmiastowe zablokowanie w internecie treści, które uzna za naruszające >>dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, wyczerpujące znamiona czynu zabronionego albo pochwalające lub nawołujące do popełnienia takiego czynu >>” – zwaracają uwagę przestawiciele SDP.

Bez zgody sądu

„Decyzje o blokadach mają być wykonywane natychmiastowo, bez zgody sądu. Miałby to robić w trybie ekspresowym, czyli w terminie 2-21 dni bez wiedzy i udziału autora wpisu, nawet na wniosek postronnego podmiotu , który miałby jedynie odczuć, że dana publikacja <<narusza jego dobra osobiste>> (w projekcie nazwano go <<zaufanym podmiotem sygnalizującym>>) – napisano w proteście Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

„(…) W ocenie ZG SDP zaproponowane zapisy naruszają więc niezależność mediów i niezależność twórców, w tym dziennikarzy. Przy braku nadzoru sądowego i przy braku gwarancji proceduralnych jest to wprowadzenie do polskiego systemu medialnego mechanizmu cenzury zabronionego w demokratycznym państwie prawa. ZG SDP apeluje do rządzących o wycofanie się z uchwalania tych kontrowersyjnych przepisów oraz żąda od nich szanowania konstytucyjnych praw obywateli do jakich należy wolność wypowiedzi” – podsumował ZG SDP.