Rząd chce sformować nowe oddziały Straży Granicznej

W drugiej połowie przyszłego roku na granicy polsko-białoruskiej będziemy mieli nowe, specjalnie dedykowane do fizycznej i bezpośredniej ochrony granicy oddziały straży granicznej. Są to słowa wiceministra MSWiA Czesława Mroczka, który zapowiedział zwiększenie liczby funkcjonariuszy Straży Granicznej.



Wiceminister na czwartkowej konferencji prasowej przy granicy z Białorusią przypomniał, że ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej wprowadziła możliwość służby kontraktowej w SG. To właśnie na tej podstawie, mają być budowane nowe oddziały dedykowane do bezpośredniej ochrony granicy.

– Proces rekrutacji do tych oddziałów rozpocznie się już za kilka tygodni, później szkolenie i w drugiej połowie przyszłego roku tutaj, na granicy, będziemy mieli nowe, specjalnie dedykowane do fizycznej i bezpośredniej ochrony granicy oddziały straży granicznej. Wszystko z myślą o tym, by wygasić szlak migracyjny organizowany przez grupy przestępcze wspierane przez służby białoruskie i rosyjskie. Wierzę, że nam się to uda – mówił Mroczek.

Piotr Brzyski / PAP