Światła drogowe i Energiewende. Spięcie Atom

Światła drogowe i Energiewende. Grafika: Gabriela Cydejko

W dzisiejszym wydaniu podcastu Spięcie BiznesAlert.pl dziennikarze Michał Perzyński i Jędrzej Stachura przyglądają się nowemu politycznemu rozdaniu po wyborach w Niemczech i zastanawiają się co to może oznaczać dla Energiewende.

Zwycięzca wyborów – Socjaldemokratyczna Partia Niemiec – najprawdopodobniej utworzy rząd z Zielonymi i liberalną partią FDP. Chadecka CDU przejdzie do opozycji, a zgodnie ignorowana przez wszystkich AfD zmniejszyła swój stan posiadania w Bundestagu. Co łączy potencjalnych uczestników czerwono-żółto-zielonej koalicji świateł drogowych? Co z kolei jest kwestią, która wciąż pozostaje kością niezgody? Jaki związek ma z tym Nord Stream 2?

