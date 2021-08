Szef MSZ Węgier: Porozumienie ws. Nord Stream 2 zamyka obłudne dyskusje Alert

Szef MSZ Węgier Péter Szijjártó podzielił się przemyśleniami o budowie Nord Stream 2. Zrobił to na Facebooku, niedługo po spotkaniu z Siergiejem Ławrowem w Budapeszcie.

Szijjártó zaznaczył, że współpraca Węgier i Rosji przyniosła obu krajom wiele dobrego. Szef MSZ Węgier ocenił porozumienie pomiędzy USA a Niemcami ws. Nord Stream 2. – To porozumienie kończy wszystkie wcześniejsze obłudne debaty, a jednocześnie pokazuje kluczową rolę Rosji w dostawach gazu do Europy. To udowadnia też słuszność decyzji o budowie interkonektora gazowego na granicy Węgiersko Serbskiej, który od października pozwoli na import 8,5 mld m sześc. gazu z Rosji poprzez gazociąg Turkish Stream – napisał Szijjártó.

Węgry od lat realizują wspólne projekty energetyczne z Rosją. Kilka lat temu kontrakt na rozbudowę elektrowni atomowej Paks otrzymał rosyjski Rosatom. Węgrzy aktywnie lobbowali za projektem Bałkańskiego Szlaku, czyli lądowej odnogi gazociągu Turkish Stream. W czerwcu 2021 roku podpisały 15-letnią umowę na dostawy gazu z Rosji.

