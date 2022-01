Szef rosyjskiego „NIK”: Ropa przestanie być głównym dochodem Rosji za 20 lat Alert

Władimir Putin i Aleksiej Kudrin

Według Aleksieja Kudrina, szefa rosyjskiej Izby Obrachunkowej, gospodarka rosyjska musi przygotować się do transformacji energetycznej, ponieważ za 20 lat ropa przestanie być głównym źródłem dochodu budżetu rosyjskiego.

Kudrin przypomniał, że w budżecie rosyjskim jest regulacja, która zabrania wydatków w przypadku rosnących wpływów budżetowych z tytułu sprzedaży ropy naftowej. Powoduje to, że wydatki państwa nie są uzależnione od wahań cen surowców, zarówno w górę, jak i w dół. Wcześniej Izba Obrachunkowa obliczyła, że uzależnienie budżetu rosyjskiego od wpływów z ropy i gazu wzrosło w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku i stanowią one ponad jedną trzecią łącznych wpływów do skarbu państwa.

Cena ropy Brent skoczyła do 85 dolarów za baryłkę, co jest najwyższą ceną notowaną od połowy listopada 2021 roku.

Kommiersant/Mariusz Marszałkowski