Sztaby protestują przeciwko laureatce Hieny Roku Wysockiej-Schnepf wyznaczonej na prowadzącą debatę w TVP w likiwdacji

Laureatka przyznanej przez SDP antynagrody dziennikarskiej Hiena Roku 2024 Dorota Wysocka-Schnepf, w imieniu TVP w likwidacji, ma prowadzić 12 maja br. debatę prezydencką. Osiem z trzynastu sztabów wyborczych domaga się tej zmiany prowadzącej debatę. Kandydat na prezydenta, dziennikarz i właściciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski zamieścił nagranie ze spotkania sztabów wyborczych z władzami TVP w sprawie zaplanowanej debaty. Na nagraniu widać awanturę w siedzibie TVP.

Jak wynika z nagrania opublikowanego przez Stanowskiego, pozostali prowadzący debaty to Radomir Wit (TVN) i Piotr Witwicki (Polsat).

Awantura w TVP

„Podjęliśmy decyzję i koniec” – odpowiadali początkowo przedstawiciele TVP na protesty sztabów wyborczych, przeciwko prowadzącej dziennikarce.

Władze TVP chciały przejść do dalszej części ustalania zasad debaty, jednak sprzeciw sztabów wyborczych był tak duży, że było to niemożliwe. Ostatecznie przedstawiciel TVP poinformował, że sztaby dostaną informacje czy prowadząca zostanie zmieniona.

„Pani Schnepf jest twarzą propagandy i wyznaczanie jej jest niekorzystne także dla samej telewizji. Jest to ośmieszające całą debatę, bo potem wszystko, co na tej debacie padnie, będzie podważane przez to, że akurat ta pani tę debatę prowadziła” – protestował Stanowski.

Uczestnicy spotkania cały czas podkreślali, że sztaby wyborcze nie chcą wyznaczać prowadzących debaty, ale wskazana przez TVP pracownica stacji jest zaangażowana politycznie i w sytuacji, w której większość komitetów protestuje, prowadząca powinna zostać zmieniona.

„Jeżeli jakieś komitety mają wątpliwości co do prowadzących, to taka osoba nie powinna prowadzić w telewizji publicznej – ocenił w programie „Tłit” WP poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz.

Hiena

Kolejnym argumentem wskazującym na zły dobór prowadzącej jest fakt, że Dorota Wysocka-Schnepf jest laureatką niechlubne nagrody „Hieny roku” za rok 2024.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przyznał antynagrodę dziennikarską za emisję programu „Niebezpieczne związki” w TVP w likwidacji wyemitowanego w TVP INFO 10 października 2024 roku pod tytułem „Czy PiS odpowie za finansowanie Rydzyka”.

Współautorem antyprogramu i także laureatem Hieny Roku 2024 był Grzegorz Nawrocki z TVP w likiwdacji, który ponad 20 lat temu współrealizował skandaliczny dokument „Dramat w trzech aktach”, w którym znalazły się kłamstwa o działalności polityków PC Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Wtedy również Grzegorz Nawrocki dostał Hienę Roku. Jak powiedział red. Wojciech Reszczyński, jeden z jurorów antynagrody, Grzegorz Nawrocki po latach powrócił do TVP, aby stać się laureatem kolejnej Hieny Roku.

