Taksonomia, czyli odnawialne paliwa kopalne. Spięcie Atom

Atom i gaz trafiły do taksonomii. Czy to znaczy, że stały się źródłami odnawialnymi? Nie, ale pomogą z bezpieczną transformacją energetyczną. Zapraszamy do Spięcia BiznesAlert.pl z udziałem Wojciecha Jakóbika i Mariusza Marszałkowskiego.

Parlament Europejski zdecydował w sprawie aktu delegowanego, od którego zależało finansowanie, a więc i los projektów gazowych uniezależniających Europę od gazu z Rosji oraz elektrowni jądrowych mających zmniejszać zapotrzebowanie na jej surowce. Atom i gaz zostały uznane za źródła zrównoważone w tak zwanej taksonomii unijnej katalogującej inwestycje zasługujące na wsparcie. Był to temat kolejnego Spięcia BiznesAlert.pl.

– Kiedy jakaś inwestycja znajduje się w taksonomii, to służy ochronie klimatu i zasługuje na finansowanie – tłumaczy Wojciech Jakóbik. – Jeśli tam jest, banki dają kredyty, więc można tworzyć modele finansowe. – Jeżeli chcemy zbudować elektrownię jądrową, musimy stworzyć model finansowy. Atom dostaje zatem zielone światło i możemy działać – dodał. – Taksonomia w gazie ma na celu inwestycje w nowe przedsięwzięcia gazowe, czyli raczej nie Nord Stream 2, ale takie, które pozwolą dywersyfikować źródła dostaw. To na przykład szansa na więcej środków unijnych na drugi, pływający gazoport oraz inne inwestycje pozwalające porzucić gaz z Rosji zgodnie z programem REPowerEU.

– Ponad 25 procent społeczeństwa korzystającego z ciepłownictwa systemowego zauważy tej jesieni jak ważna jest ta branża. Bez gazu nie uda się transformować tego sektora, bo ono jest szczególnie specyficzne u nas i na chwilę obecną nie ma alternatywy względem tego paliwa. Są oczywiście pompy ciepła, ale nie zamiast wielkich systemów ciepłowniczych w miastach, a poza tym skądś trzeba będzie wziąć do niej prąd, a dzisiaj w 70 procentach pochodzi on z węgla w Polsce – powiedział Mariusz Marszałkowski.

