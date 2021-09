Tauron ma 100 stacji ładowania pojazdów elektrycznych Alert

fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Tauron uruchomił setną stację ładowania pojazdów elektrycznych. Najnowsze ładowarki działające w ramach programu Operator znajdują się w Pyrzowicach, Wiśle, Cieszynie i Bielsku-Białej. Inwestycje w infrastrukturę dla elektromobilności to jeden z elementów Zielonego Zwrotu Taurona.

Tauron sukcesywnie powiększa swoją sieć ładowarek samochodów elektrycznych. W systemie znajduje się już 100 urządzeń budowanych od 2018 roku na terenie obsługiwanym przez energetyczny koncern.

W ostatnich dniach udostępniono cztery tego typu urządzenia. Znajdują się one w popularnych turystycznych lokalizacjach. Jedną z ładowarek zainstalowano na terenie hotelu DaSilva w Pyrzowicach, w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego Katowice. Z kolejnej mogą korzystać goście hotelu Ibis w Bielsku-Białej. Nowe stacje znajdują się także przy hotelu Stok w Wiśle oraz hotelu Mercure w Cieszynie. To dwustanowiskowe urządzenia typu AC ze złączem Type 2, ładujące pojazd z maksymalną mocą 22 kW.

– Parkingi centrów handlowych, okolice urzędów miejskich, miejsca rozrywki czy hotele – to te lokalizacje, w których chcemy zagęścić siatkę obsługiwanych przez nas urządzeń. Ale elektromobilność to nie tylko domena dużych miast. Coraz częściej zgłaszają się do nas także małe samorządy, te z turystycznym potencjałem, które zdają sobie sprawę z konieczności posiadania ładowarek w kontekście dynamicznego rozwoju rynku pojazdów elektrycznych – wyjaśnia Piotr Apollo, wiceprezes zarządu TAURON Nowe Technologie. – To pozwoli przyciągnąć tym miejscowościom turystów, dla których posiadanie pojazdu elektrycznego wpisuje się w coraz popularniejszą filozofię życia, polegającą na redukowaniu śladu węglowego – dodaje wiceprezes Tauron Nowe Technologie.

Na obsługiwanym przez siebie obszarze Tauron oferuje użytkownikom aut elektrycznych i hybryd plug-in 183 punkty ładowania prądem AC (wolnych) i 38 stanowisk do ładowania szybkiego (DC). W tym roku użytkownicy aut elektrycznych pobrali ze stacji ładowania ze znakiem Taurona ok. 40 tys. kWh energii elektrycznej.

– Tauron Nowe Technologie ze względu na czteroletnie doświadczenie w budowie stacji ładowania posiada przewagę konkurencyjną na tym rynku. Posiadamy w swoich zasobach m.in. eMap od TAURONA, czyli własny system zarządzania ładowarkami i aplikację służącą do obsługi całego procesu ładowania – ocenia wiceprezes Piotr Apollo. – Rozwój sieci nie byłby możliwy bez przychylności samorządów. Dzięki takiej współpracy w Katowicach udało się wybudować taką liczbę stacji, która tamtejszemu samorządowi pozwoliła z nawiązką wypełnić założenia ustawy o elektromobilności – przypomina Piotr Apollo.

Inwestowanie w sieć stacji ładowania wpisuje się w strategię Zielonego Zwrotu Taurona nakierowaną na zwiększenie źródeł niskoemisyjnych w miksie wytwórczym Taurona, inwestycje w modernizację sieci dystrybucyjnych oraz rozwój ekologicznych produktów i usług dla klientów. Urządzenia, zasilane z sieci operatora systemu dystrybucyjnego, dostarczają energię elektryczną pozyskiwaną z odnawialnych źródeł: elektrowni wodnych, wiatrowych i słonecznych. Pochodzenie „czystego prądu” potwierdza Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE) w Poznaniu.

Według licznika elektromobilności, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, na koniec lipca 2021 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 28 301 samochodów osobowych z napędem elektrycznym.

Przez pierwsze siedem miesięcy br. ich liczba zwiększyła się o 9 565 sztuk, to 134-procentowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Eksperci rynku e-mobility liczą, że rządowy program dopłat do zakupu elektryków spowoduje dynamiczny wzrost liczby aut elektrycznych na polskich drogach. Podobne ułatwienia już jesienią mają dotyczyć podmiotów zainteresowanych budową stacji ładowania.

Tauron/Michał Perzyński