Tauron nadal rozmawia z PGNiG o sprzedaży aktywów ciepłowniczych Alert

Tauron. Fot. BiznesAlert.pl

Tauron nadal prowadzi rozmowy z PGNiG o sprzedaży gazowemu gigantowi spółki Tauron Ciepło. – Przedłużyliśmy wyłączność rozmów z tą spółką – powiedział wiceprezes Taurona ds. finansowych Marek Wadowski na konferencji wynikowej Grupy Tauron.

Negocjacje

Okres wyłączności obowiązuje do połowy września. – Potrzebujemy jeszcze chwili, aby omówić z PGNiG te warunki – powiedział Marek Wadowski. Podobną perspektywę przedstawił zarząd PGNiG na konferencji wynikowej odbywającej się w tym samym czasie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło w połowie czerwca tego roku, negocjacje w trybie wyłączności z Tauronem w sprawie kupna 100 procent udziałów spółki Tauron Ciepło.

Do Tauron Ciepło należą zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz tzw. Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna zainstalowana moc cieplna tych zakładów, pochodząca w większości ze źródeł kogeneracyjnych, sięga 1,1 tys. megawatów, zaś całkowita wartość zamówionej mocy przekracza 2,1 tys. megawatów. Spółka ma ok. tysiąc km sieci ciepłowniczych, dostarczając ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców.

Bartłomiej Sawicki