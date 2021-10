Tauron testuje wideopołączenia z konsultantami Alert

Logo Taurona. Fot. BiznesAlert.pl

Wideobudka z doradcą – to nowy pomysł Taurona na usprawnienie obsługi klientów. Zainteresowani będą mogli załatwić sprawy związane z dystrybucją poprzez wideorozmowę. To szczególnie ważne w czasie walki z pandemią koronawirusa. Pilotaż prowadzony jest w placówkach we Wrocławiu i Oleśnicy.

Realizacja połączeń wideo usprawni obsługę klientów i jednocześnie, w przeciwieństwie do rozmów telefonicznych, umożliwi wzrokowy kontakt z doradcą. W trakcie wideorozmowy pracownik Tauron dzięki udostępnianiu ekranu, będzie mógł pomóc w wypełnieniu wymaganych wniosków przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa.

– Cyfryzacja obsługi klienta jest drogą, którą Tauron podąża od dłuższego czasu. Minione miesiące pokazały, że wdrażane przez nas procesy nie tylko świetnie sprawdziły się w trudnej, pandemicznej rzeczywistości, ale stanowią także odpowiedź na oczekiwania klientów. Stanowisko umożliwiające wideopołączenia z konsultantami jest kolejnym, obok czatu na żywo i platformy Mój Tauron, narzędziem pozwalającym załatwić sprawy w szybki i komfortowy sposób – mówi Jerzy Topolski, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem w Tauron Polska Energia.

– Klienci w wideobudkach łączą się z naszymi ekspertami. Dzięki temu mają dostęp do profesjonalnej i sprawnej obsługi spraw. Nasi pracownicy to gwarancja pomocy na wysokim poziomie w tematach związanych z naszymi usługami – wyjaśnia Daniel Gryt, dyrektor komunikacji i marketingu Tauron Polska Energia. – Pilotaż uruchomiony w dwóch punktach obsługi klienta na Dolnym Śląsku pozwoli nam sprawdzić funkcjonowanie systemu w rzeczywistych warunkach i pomoże podjąć decyzję o jego rozszerzeniu na kolejne lokalizacje – dodaje Daniel Gryt.

Tauron intensywnie rozwija narzędzia umożliwiające klientom realizację spraw na odległość. Firma systematycznie inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne i telekomunikacyjne. W ostatnich miesiącach koncern przebudował swoje strony internetowe tak, by jeszcze szybciej można było znaleźć na nich wszystkie niezbędne do załatwienia swojej sprawy informacje. Znaczna cześć obowiązujących w firmie formularzy dostępna jest już w pełni cyfrowej formie. Oznacza to, że do ich wypełnienia nie jest konieczny wydruk, a całość, łącznie z wysyłką, zrealizować można w pełni zdalnie. Wciąż najwięcej klientów decyduje się jednak na załatwianie spraw za pośrednictwem infolinii. Bez wychodzenia z domu klienci firmy załatwili już ponad milion spraw.

Tauron jest online

Lider energetyczny z południa Polski notuje dynamicznie rosnącą liczbę transakcji zawieranych online. Największy wzrost dotyczy usługi zdalnego przepisywania licznika energii na nowego odbiorcę, która jest popularna szczególnie wśród osób wynajmujących i sprzedających mieszkanie. Tylko w 2020 roku na ten krok zdecydowało się o 300% więcej klientów w porównaniu do roku wcześniejszego.

W szybki i wygodny sposób można też zmienić adres do korespondencji, dane kontaktowe czy podać odczyt licznika energii. Do dyspozycji klientów jest platforma obsługowa Mój Tauron, dostępna przez 24h, 7 dni w tygodniu, przygotowana także w formie aplikacji mobilnej. Dodatkowo na stronach internetowych firmy skorzystać można z czatu na żywo z konsultantem. Nową ofertę handlową, np. z usługami serwisantów dla prądu czy gazu, wybrało zdalnie już 750 tys. klientów, z czego ok. 650 tys. przez telefon, a 100 tys. przez Internet.

Tauron