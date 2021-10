Tauron wybudował ponad cztery tysiące kilometrów sieci światłowodowej Alert

Tauron. Fot. BiznesAlert.pl

Projekt ma na celu likwidację tzw. białych plam czyli objęcie zasięgiem szerokopasmowego Internetu gospodarstw domowych oraz jednostek oświatowych, w których dostępna przepustowość nie przekraczała 30 Mb/s. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

– Budowa szerokopasmowego internetu oznacza zaangażowanie Taurona w istotny program rozwoju cywilizacyjnego południowej Polski, gdzie koncentrujemy naszą działalność gospodarczą, a równocześnie rozszerzenie aktywności na nowe obszary biznesowe – wyjaśnia Patryk Demski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia. – Już dziś na naszej sieci światłowodowej aktywnie działają duże firmy komunikacyjne. W następnym kwartale dołączą kolejni operatorzy krajowi i lokalni, którzy przechodzą aktualnie testy techniczne – dodaje Patryk Demski.

Oferta Taurona skierowana jest do detalicznych operatorów telekomunikacyjnych, zarówno krajowych jak i lokalnych. Firma buduje sieć w 7 obszarach konkursowych POPC, czyli 132 gminach znajdujących się w województwach małopolskim, śląskim i dolnośląskim. Zgodnie z harmonogramem, do końca 2022 roku w zasięgu sieci światłowodowej znajdzie się ponad 205 tys. gospodarstw domowych, z czego ponad 102 tys. wybudowanych w ramach konkursu POPC i drugie tyle komercyjnie w ramach dogęszczania sieci. Do końca września 2021 roku Tauron wybudował 4214 km sieci, co stanowi 75% planowanej inwestycji.

Liczba świadczonych usług BSA na sieci Taurona o przepustowości minimum 300 Mb/s już we wrześniu przekroczyła 1000. Równocześnie Tauron świadczy usługi o symetrycznej przepustowości min. 100 Mb/s dla 358 szkół. W czerwcu 2021 roku spółka Tauron Obsługa Klienta rozpoczęła świadczenie usług w modelu hurtowym, co oznacza, że udostępnia zainteresowanym operatorom telekomunikacyjnym możliwość świadczenia usług detalicznych na swojej sieci światłowodowej na jednakowych, niedyskryminujących warunkach. Dotychczas zostało zawartych 35 umów ramowych z Operatorami Korzystającymi o dostępie telekomunikacyjnym i świadczeniu usług telekomunikacyjnych na sieci światłowodowej Taurona.

Tauron/Michał Perzyński