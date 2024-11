Tauron prezentuje wyniki z trzeciego kwartału 2024 roku (NA ŻYWO)

Grupa Tauron omówi dziś wyniki finansowe i operacyjne z trzeciego kwartału 2024 roku. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji z konferencji wynikowej. Jest ona aktualizowana na bieżąco.

11:42

– Obecnie Tauron. oprócz bloku 910MW w Elektrowni Jaworzno, posiada 12 jednostek klasy 200. Dwie z nich mają rynek mocy do 2028 roku. Pozostałe są nim objęte do 2025 roku. Prowadzimy bardzo intensywne prace nad kwestiami legislacyjnymi przedłużenia rynku mocy. Ich wyniki są na tyle optymistyczne, że wierzymy, iż rynek będzie funkcjonował dalej – powiedział prezes Grzegorz Lot.

11:35

– Rok do roku zwiększyliśmy wydatki inwestycyjne, odnotowujemy wzrost rok do roku o 26 procent. Tutaj warto się również pochwalić, że blisko 90 procent wydatków zostało przeznaczonych na dystrybucję i odnawialne źródła energii – dodaje wiceprezes Surma.

11:31

– Wynik finansowy na poziomie skonsolidowanym pokazuje, że mieliśmy stratę około 200 mln złotych. Natomiast jeśli ją oczyścimy o zdarzenia jednorazowe dotyczące odpisów na aktywach konwencjonalnych i zmniejszenie aktywa z tytułu podatku odroczonego, wynik byłby na plusie. Sięgnąłby blisko 1,8 miliarda złotych – podkreśla wiceprezes Surma.

11:26

– Przychody Grupy Tauron w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku spadły nieco ponad 30 procent rok do roku. To pochodna normalizacji, spadku cen energii na rynku i nieco mniejszego wolumenu sprzedaży w ostatnim okresie – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes ds. finansów.

11:21

Tauron prezentuje działania podjęte od marca 2024 roku:

11:18

– Pozyskaliśmy nowe finansowanie na 4 miliardy złotych, o którym już informowaliśmy. Złożyliśmy wniosek do Krajowego Planu Odbudowy o określone kwoty. Dziś nie powiemy jaki jest ich poziom, natomiast z dużą determinacją czekamy na to co się wydarzy i jakie finansowanie uzyskamy – zaznacza szef Taurona.

11:15

– Przygotowujemy elementy strategii operacyjnych. W tym momencie mamy przyjęte m.in. strategie w ramach OZE, ESG i ciepła. To przykładowe elementy, które składają się na ogólną strategię. Zaprezentujemy ją 17 grudnia 2024 roku – mówi prezes Lot.

11:10

– Wyszliśmy z ofertą do osób dotkniętych sytuacją powodziową. Przygotowaliśmy specjalny produkt w postaci oferty dla powodzian. Do dziś skorzystało na niej 8 tys. gospodarstw domowych. To przede wszystkim bardzo niska cena, najniższa jaką mogliśmy zaoferować – podkreśla Grzegorz Lot.

11:06

– Wykonaliśmy dużą pracę nad digitalizacją i przygotowaniem się do nowego rynku. Podpisaliśmy 70 tys. umów z 9-letnią gwarancją ceny. To jest hit sezonu 2024 roku i zasługa segmentu Sprzedaż. Nie zatrzymujemy się jednak i liczymy na dalszy rozwój – podkreśla prezes Taurona.

11:03

– Na początek powiem, że mocno pracujemy nad kwestią prezentacji i doszacowania długu ekonomicznego. Od stycznia 2025 roku pojawi się ona w nowej formule – mówi Grzegorz Lot, prezes Grupy Tauron.

11:00

Rozpoczyna się konferencja wynikowa Grupy Tauron. Transmisja wydarzenia jest dostępna tutaj.

10:50

Konferencja wynikowa Grupy Tauron rozpocznie się o godz. 11:00. Relacja będzie aktualizowana na bieżąco. Zachęcamy do odświeżania.

