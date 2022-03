Tauron zaktualizuje w tym roku strategię i może do niej wpisać mały atom SMR Alert

Tauron. Fot. Jędrzej Stachura

Tauron zdradza, że rozważa wpisanie małych reaktorów jądrowych SMR do strategii, która zostanie zaktualizowana w tym roku.

– Pierwsze kroki już podjęliśmy. Trwają analizy i rozpoczęta współpraca z podmiotami dysponującymi tą technologią. To reaktory SMR niskotemperaturowe więc łatwo się domyślić jakie podmioty nią dysponują. Wyniki analizy zostaną ujęte w zaktualizowanej strategii Taurona, która powinna być opublikowana do końca 2022 roku – powiedział Jerzy Topolski, wiceprezes Taurona do spraw zarządzania majątkiem.

Wojciech Jakóbik