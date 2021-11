Tauron zmodernizuje elektrownie wodną we Wrocławiu Alert

Tauron zainwestuje ponad 18 mln zł w unowocześnienie hydroelektrowni we Wrocławiu. Dzięki projektowi zwiększona zostanie produkcja energii i sprawność zakładu Wrocław II.

Tauron przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmodernizuje hydroelektrownię Wrocław II. Całość projektu opiewa na kwotę ponad 18 mln zł, z czego ponad 6 mln zł zostanie pozyskanych z dofinansowania.

– Niezakłócone dostawy prądu to podstawa działania gospodarki i codzienności każdego z nas. Hydroenergetyka może istotnie zwiększyć stabilność polskiego systemu elektroenergetycznego w sytuacji, gdy w polskim miksie energetycznym dynamicznie wzrasta udział odnawialnych źródeł energii. Dlatego takie inwestycje jak ta wrocławska są dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, głównej instytucji finansującej transformację energetyczną, kluczowe – podkreśla wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

– W ostatnich kilku latach udało nam się rozwinąć opartą na OZE energetykę prosumencką, równolegle musimy wspierać inwestycje, które – tak jak wrocławska hydroelektrownia pozwalają stabilizować system elektroenergetyczny i są przyjazne dla środowiska – uzupełnia wiceprezes Michalski

Zgodnie z założeniami prace przyczynią się do wzrostu produkcji energii elektrycznej w elektrowni do ok. 5,5 GWh rocznie. Dzięki przeprowadzonym pracom ulegnie poprawie stan techniczny infrastruktury, bezpieczeństwo produkcji i obsługi elektrowni. Dodatkowo projekt przewiduje pełną automatyzację turbozespołów oraz pracy czyszczarki krat. Projekt zostanie zrealizowany do końca kwietnia 2024 roku.

– Inwestycje w jednostki OZE, także te znajdujące się już w miksie energetycznym Grupy, stanowią jeden z priorytetów Zielonego Zwrotu Taurona. Modernizacja hydroelektrowni Wrocław II doprowadzi do spadku emisji CO2 w bilansie energetycznym o blisko 120 t rocznie – mówi Artur Michałowski, pełniący obowiązki prezesa zarządu Tauron Polska Energia.

Zakres prac obejmuje m.in. modernizację turbozespołów nr 5 i 6, infrastruktury technicznej, jazu klapowego oraz czyszczarki krat. Dodatkowo remont przejdzie też sam zabytkowy budynek elektrowni.

Jednostka Wrocław II zlokalizowana jest na cyplu Kępy Mieszczańskiej, jednej z wysp na Odrze. Powstała w 1925 roku i z uwagi na typ budowli hydrotechnicznych, architekturę oraz wyposażenie maszynowni traktowana jest jako modelowe rozwiązanie techniczno-funkcjonalne zawodowej elektrowni wodnej z tego okresu.

Architektura obiektu, zwanego także Elektrownią Północną jest przykładem stylu „Neues Bauen” lat 20 XX wieku. Charakteryzuje się naturalną ceglaną elewacją, kryjącą żelbetonową konstrukcję. Wewnątrz zainstalowane są dwie turbiny Francisa o osiach pionowych z generatorami Siemensa z 1924 roku.

Tauron eksploatuje 34 elektrownie wodne z czego 11 to elektrownie zbiornikowe, a 23 przepływowe. Oprócz wytwarzania energii elektrycznej 8 z 11 obiektów zbiornikowych pełni kluczową rolę w ochronie przeciwpowodziowej regionów, w których się znajdują, tj. na ziemiach województw dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego.

Moc zainstalowana w elektrowniach wodnych Taurona wynosi 132,944 MW. Średniorocznie elektrownie wodne Grupy wytwarzają blisko 358 tys. MWh energii elektrycznej, co pokrywa zapotrzebowanie roczne ponad 140 tys. gospodarstw domowych

Tauron