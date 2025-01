Terminal LNG w Świnoujściu kończy rozbudowę. Zaspokoi prawie półroczne potrzeby Polski na gaz

Zakończyła się kompleksowa rozbudowa Terminala LNG w Świnoujściu. Kolejne regazyfikatory, drugie nabrzeże i trzeci zbiornik na gaz skroplony zwiększają roczne zdolności regazyfikacyjne obiektu do 8,3 mld m sześc. rocznie. To prawie połowa rocznego zapotrzebowania Polski na gaz.

W wyniku kompleksowej rozbudowy polegającej na zwiększeniu liczby regazyfikatorów SCV, wybudowaniu drugiego nabrzeża i trzeciego zbiornika do procesowego składowania LNG od pierwszego stycznia 2025 roku możliwości regazyfikacyjne Terminala LNG w Świnoujściu wynoszą 8,3 mld m sześc. rocznie – czytamy w komunikacie Gaz-Systemu, operatora polskiego systemu przesyłowego paliw gazowych i opiekuna Terminala.

Według prognoz Gaz-Systemu, do 2030 roku roczne zapotrzebowanie na usługę przesyłową gazu w Polsce wzrośnie z obecnych około 18 mld do 24 mld m sześc.

– Rozbudowa Terminala LNG w Świnoujściu to kolejny dowód na to, że Polska konsekwentnie realizuje swoją strategię dywersyfikacji dostaw gazu i wzmacnia swoje bezpieczeństwo energetyczne. Dzięki tej inwestycji stajemy się jeszcze bardziej niezależni, co ma kluczowe znaczenie w dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Terminal LNG w Świnoujściu, jako strategiczny element infrastruktury energetycznej kraju, otwiera dostęp do rynków gazowych i daje gwarancję elastyczności dostaw. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu za ich wysiłek i determinację w trudnych warunkach – powiedziała Marzena Czarnecka, minister przemysłu.

– Rozbudowa Terminala LNG w Świnoujściu to wynik długofalowej strategii państwa polskiego, której celem jest budowanie silnej, zrównoważonej i elastycznej infrastruktury energetycznej, zapewniającej dostawy gazu ziemnego do Polski z wielu alternatywnych źródeł i kierunków. Zbudowaliśmy mocne fundamenty dla bezpieczeństwa energetycznego polskiej gospodarki, która jest gotowa na wyzwania przyszłości, gotowa na adaptację do globalnych zmian branży energetycznej i rosnącą rolę odnawialnych źródeł energii – podkreślił Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Dwa etapy rozbudowy

Gaz-System przypomina, że program rozbudowy obiektu był podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap polegał na zwiększeniu parametrów pracy istniejącej instalacji regazyfikacyjnej dzięki m.in. zamontowaniu dwóch kolejnych regazyfikatorów SCV (ang. Submerged Combustion Vaporiser) i ciągu pomiarowego. W efekcie tych działań od stycznia 2022 roku Terminal mógł świadczyć usługi regazyfikacji o mocy na poziomie 6,2 mld m sześc.

W ramach drugiego etapu powstał trzeci zbiornik i drugie nabrzeże do rozładunku, załadunku i bunkrowania LNG wraz z estakadą przesyłową, łączącą instalacje nabrzeża z nowym zbiornikiem. Zadaniem tych obiektów jest poprawa elastyczności pracy Terminala i zwiększenie zdolności operacyjnych m.in. odbiór większych wolumenów dostaw gazu LNG i bunkrowanie, czyli tankowanie statków gazem LNG bezpośrednio przy nabrzeżu. Dzięki wybudowaniu tych obiektów Terminal LNG w Świnoujściu osiągnął moce regazyfikacyjne na poziomie 8,3 mld m sześc. w skali roku. Inwestorem budowy części hydrotechnicznej nabrzeża, czyli stanowiska statkowego, konstrukcji morskiej estakady przesyłowej i infrastruktury cumowniczej był Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście – czytamy.

Projekt rozbudowy polskiego Terminala znajduje się na europejskiej liście Projektów Wspólnego Zainteresowania (Project of Common Interest), która obejmuje inwestycje o szczególnym znaczeniu dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ok. 461 mln złotych.

Gaz-System / Jędrzej Stachura