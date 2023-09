To jedna z kilku takich instalacji na świecie. KGHM odpala Solinox Alert

KGHM uruchomił instalację służącą oczyszczaniu gazów powstających przy wytopie miedzi o nazwie Solinox. To jedna z kilku takich instalacji na świecie i pierwsza w Polsce.

Ceremonia uruchomienia instalacji Solinox. Fot. KGHM.

Instalacja Solinox umiejscowiona w Hucie Miedzi Legnica oczyszcza gazy odlotowe tam powstające z dwutlenku siarki. Dodatkowy węzeł uruchomiony 31 maja doczyści je z arsenu oraz rtęci do poziomu maksymalnie 0,05 mg/Nm3.

– Ten kluczowy projekt udało się zrealizować w ekspresowym tempie zaledwie kilkunastu miesięcy. Za zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpowiadała spółka z Grupy Kapitałowej KGHM: Bipromet – podaje spółka w komunikacie.

– KGHM to jeden z naszych narodowych czempionów, lider i promotor transformacji. Polska Miedź nie tylko dostarcza surowce, które są niezbędne dla rozwoju gospodarki i nowych technologii, które pomagają zatrzymać zmiany klimatyczne, ale sama sięga po najwyższej jakości rozwiązania by chronić środowisko. Dba w ten sposób o swoje sąsiedztwo i lokalne społeczności. Uruchamiana dziś instalacja to dowód najwyższej jakości i odpowiedzialności za otoczenie – powiedziała podczas uroczystości uruchomienia instalacji Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP.

– Instalacja w Hucie Miedzi Legnica to kolejna strategiczna inwestycja KGHM w ochronę środowiska, proekologiczny projekt za ponad 100 mln zł. Specjalnie zaprojektowany węzeł pozwoli nam uzyskać efekty do tej pory nieosiągalne. Jesteśmy jedyną firmą w kraju, która wdraża tę zaawansowaną technologicznie metodę. Rozwiązania przyjazne środowisku na najwyższym poziomie – tak działamy w KGHM, który jest liderem zielonych zmian w Polsce – podsumował Tomasz Zdzikot, prezes KGHM Polska Miedź.

KGHM / Wojciech Jakóbik