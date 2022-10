TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (24-28.10.2022).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Borowski: Bałtyk jest dla Polski rezerwuarem energii, który trzeba zabezpieczyć

Bałtyk stanowi wyjątkową szansę dla rozbudowy polskiej niezależności energetycznej i taniej odnawialnej energii. Rozbudowa morskich farm wiatrowych ma potencjał wygenerować ok. 17 GW mocy z OZE, co stanowi prawi jedną trzecią całej polskiej mocy zainstalowanej. W połączeniu z planowaną nadmorską elektrownią jądrową, która ma finalnie generować od 6 do 9 GW mocy, Polska może pozyskać na Bałtyku nawet 26 GW mocy zainstalowanej. Jednak w świetle sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2, wraz z rozwojem infrastruktury offshore konieczna będzie równoległa rozbudowa marynarki wojennej – pisze Szymon Borowski, współpracownik BiznesAlert.pl.

2. Koch: Niemcy są głównym celem wojny hybrydowej Kremla

– Nasilają się ataki na na infrastrukturę krytyczną w Europie. Czas, aby Europa wysłała do Moskwy sygnał ostrzegawczy. W przeciwnym razie Europejczycy zapraszają Rosję do dalszych aktów sabotażu – pisze Moritz Koch na łamach niemieckiego Handelsblatt.

3. Muzyka: Białoruś nie odmówi Rosji wsparcia na Ukrainie (ROZMOWY)

Siły zbrojne Białorusi od połowy lat 90. były silnie integrowane z armią rosyjską. Armia białoruska to pod wieloma aspektami rozwinięcie mobilizacyjne i sprzętowe wojska rosyjskiego. Nie wierzę w nieposłuszeństwo Białorusinów względem Rosjan – mówi Konrad Muzyka, ekspert i analityk Rochan Consulting w rozmowie z BiznesAlert.pl.

4. Jakóbik: Atomowa dobudówka Polski, czyli kimchi oprócz burgera?

– Media obiegły spekulacje na temat zaangażowania Polskiej Grupy Energetycznej w budowę atomu z Koreańczykami. Gdyby doszło do układu o dobudówce do Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, byłaby to dobra wiadomość dla Polski. Im więcej stabilnej i zeroemisyjnej energii tym lepiej – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

5. Lasota: Mierzymy się z kryzysem, a nasi politycy uciekają (ROZMOWA)

– Mierzymy się z rzeczywistością kryzysu, a nasi politycy uciekają. Wyjście na ulicę staje się naszym jedynym wyborem. Apelowaliśmy, wzywaliśmy do odblokowania ustaw o OZE, żeby zainwestować w ocieplanie domów, żeby poważnie podjeść do kryzysu. To nie działa. Stąd potrzeba strajku kryzysowego – powiedziała członkini Fridays for Future Dominika Lasota w rozmowie z BiznesAlert.pl.