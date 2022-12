TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (12-16.12.2022).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Perzyński: Niemcy mają coraz większy ból głowy z budową terminali LNG

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu, priorytetem Niemców po inwazji Rosji na Ukrainę miało być uniezależnienie się od dostaw gazu ze wschodu. Chociaż na połączenie z Gazpromem nalegały rządy Angeli Merkel i do pewnego momentu Olafa Scholza, to wybuchy na gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2 skłoniły ich do śmielszych poszukiwań nowych źródeł. Przyczynić miały się do tego pływające terminale LNG, których opóźnienia mogą pokrzyżować Niemcom plany – pisze Michał Perzyński, redaktor BiznesAlert.pl.

2. Całus: Mołdawia pokazała innym, że da się skutecznie sprowadzać gaz spoza Rosji (ANALIZA)

Pierwsza komercyjna dostawa gazu do Mołdawii szlakiem transbałkańskim ma istotne znaczenie nie tylko dla tego kraju, lecz także dla wszystkich państw leżących na trasie gazociągu, który do 2020 roku był wykorzystywany do eksportu rosyjskiego gazu z północy na południe – przez Ukrainę, Mołdawię i Rumunię do Bułgarii, Grecji i krajów zachodnio-bałkańskich oraz Turcji – pisze Kamil Całus, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW).

3. Jakóbik: Atom w Polsce znów czeka, tym razem na model finansowania

– Polska elektrownia jądrowa czeka na kolejną cezurę w postaci modelu finansowania. Są co najmniej dwie, rywalizujące koncepcje, a czas nie stoi w miejscu – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

4. Jakie są zapasy gazu w państwach UE? Czy Europa zaskoczyła Putina? (ANALIZA)

W poprzedniej analizie przedstawione zostały czynniki wpływające na ceny gazu ziemnego. W niniejszym opracowaniu zagłebiono się w aspekty związane z pojemnością magazynów gazu w Polsce oraz kierunku dostaw gazu ziemnego do Polski – pisze mecenas Małgorzata Banasik z kancelarii Banasik, Woźniak i Wspólnicy*.

5. Andrzejewska: Pionier elektryfikacji z USA ma dać bezpieczny atom Polsce

Wiemy już, że Westinghouse zapewni technologię pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Ten pionier elektryfikacji w USA przekonuje, że jego rozwiązanie jest najbezpieczniejsze – pisze Maria Andrzejewska, redaktor BiznesAlert.pl.