Tylko trzech inwestorów zainteresowanych kupnem TVN?

W amerykańskim koncernie Warner Bros. Discovery zakończył się wstępny etap przyjmowania ofert na kupno liberalnej telewizji TVN. W grze są obecnie przynajmniej trzy podmioty – podał portal money.usnews.com. Co oznacza „przynajmniej”? Czy chodzi tylko trzech inwestorów?

Najwyżej na liście potencjalnych kupców TVN są obecnie włoski koncern MFE – Mediaset należący do rodziny Berlusconich, imperium finansowe polskiego miliardera Michała Sołowowa i konsorcjum Wirtualna Polska. Dotychczas tylko przedstawiciel Sołowowa potwierdził zainteresowanie zakupem TVN – podała agencja Blooberg.

Majątek za TVN

Według Bloomberg Billionaires Index majątek Michała Sołowowa to 2,5 mld dolarów. Magazyn Forbes podkreśla, że Michał Sołowow jest obecnie najbogatszym Polakiem, a jego majątek szacuje na ok. 27,25 miliardów złotych, czyli więcej niż ujawniono w rankingu BBI. W 2021 koncern miliardera podpisał z państwową firmą Orlen umowę na rozwój małych reaktorów jądrowych w Polsce. Znany ze swojej pasji do rajdów samochodowych Sołowow jest także potentatem na rynku płytek ceramicznych i chemikaliów.

Nie potwierdzono oficjalnie oferty Wirtualnej Polski, ale – jak napisała agencja Bloomberg – konsorcjum chce kupić TVN. Tym samym WP jest w aktualnej trójce ewentualnych kontrahentów.

Pod koniec 2024 roku włoski dziennik La Repubblica ogłosił, że zakupem TVN zainteresowany jest syn zmarłego w 2023 r. Sylvio Berlusconiego – włoskiego polityka, trzykrotnego premiera i miliardera – Pier Silvio Berlusconi. 55-letni biznesmen mający, jak jego ojciec, ambicje polityczne zapowiedział, że jego firma, MFE – Madiaset będzie nadal inwestować w media na Starym Kontynencie. W 2025 roku agencja ANSA informowała, że w wyścigu do zakupu TVN liderem jest MFE. Berlusconi junior nie dementował tych informacji.

Szanse polskie i włoskie

Oferta Sołowowa – jak ocenił ekonomista dr Janusz Wdzięczak – jest poważna, ale nie są znane powody kupna TVN przez miliardera, bo inwestycja w tradycyjne media jest obecnie mało opłacalna.

Wirtualne Media to w tej chwili najbardziej tajemnicza oferta. Brakuje nie tylko oficjalnego potwierdzenia gotowości zakupu a do tego WP w ogóle nie informuje na razie o ewentualnej inwestycji w stację TVN.

Najlepiej wydaje się wyglądać oferta Włochów, bo – jak podkreślają eksperci – MFE Mediaset rodziny Berlusconich ma największe doświadczenie w branży telewizyjnej. Oprócz kilkunastu dużych programów we Włoszech i Hiszpanii MFE ma 30 proc. udziałów niemieckiego Pro Sieben.

Tylko trzech oferentów?

Działająca od 1997 roku stacja TVN została wystawiona na sprzedaż za ponad miliard euro. Brak na razie wiarygodnych informacji, że z wyścigu do zakupu stacji z ulicy Wiertniczej w Warszawie ostatecznie wycofali się już Węgrzy (firma Józsefa Vidy), Czesi (grupa PPF, której właścicielem jest Renata Kellnerova), Grecy (Antenna Group) i Francuzi (Canal +).

Na pewno teraz władze WBD w pierwszej kolejności rozmawiać będą z inwestorami z Polski i Włoch. Analitycy rynków finansowych zwracają jednak uwagę, w że publikacji money.usnews.com pisze się o „przynajmniej” trzech oferentach.

Rządowa obrona TVN

Pod koniec 2024 roku premier Tusk ogłosił, że jeśli Amerykanie będą chcieli sprzedać TVN muszą zapytać o to polski rząd, bo TVN i Polsat wpisano na listę tzw. firm strategicznych. Ekonomiści zwracali jednak uwagę, że może to pozostawać w sprzeczności z unijnym prawem, które przewiduje swobodny przepływ towarów i usług w UE. Politycy konserwatywni ochronę TVN uznali za reakcję na planowany zakup stacji przez Węgrów i Czechów oraz na powrót prezydenta Donalda Trumpa do Białego Domu.

Jeśli stacja zostanie sprzedana to – według wielu specjalistów medialnych – sporo się w tym koncernie może zmienić m.in. linia redakcyjna przychylna rządowi Tuska, nie są wykluczone też – jak w CNN – restrukturyzacja i zwolnienia pracowników.

