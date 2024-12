Szkolenia dla firm zainteresowanych inwestycjami na Ukrainie

W poniedziałek we Wrocławiu ruszyły pierwsze szkolenia dla firm, które chcą inwestować na Ukrainie. Koordynacją zajmie się jedno z biur ONZ. Pełnomocnik rządu Polski ds. odbudowy Ukrainy Paweł Kowal wskazał, że chodzi o to, by jak najwięcej polskich firm brało udział w przetargach.

W ciągu najbliższych miesięcy w Polsce ma zostać otwarta siedziba UNOPS – instytucji związanej z Organizacją Narodów Zjednoczonych, odpowiedzialnej za odbudowę.

– To biuro UNOPS będzie robiło szkolenia, będzie kupowało usługi, będzie kupowało towary. Polscy przedsiębiorcy mogą w tym brać udział z terytorium Polski, nie muszą do tego podróżować na Ukrainę – powiedział we Wrocławiu Paweł Kowal.

Jak podkreślił, firmy mogą się przygotować na tego typu współpracę, stąd pomysł na cykl szkoleń.

Pierwsze szkolenia rozpoczęły się w poniedziałek rano we Wrocławiu, kolejne będą organizowane w Poznaniu i Warszawie. Biorą w nich udział firmy z różnych branż – m.in. producenci dronów, przedstawiciele branży budowlanej czy spożywczej.

– Zajmuję się tym, żeby polski biznes brał udział w odbudowie Ukrainy, żeby stworzyć dla niego szansę – powiedział Kowal.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz podkreślił, że szkolenia mają pomóc wykorzystać potencjał firm i otwierać przed nimi rynek wschodni.

– Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani wymianą gospodarczą za wschodnią granicą, będą mogli w takim szkoleniu wziąć udział, poznać mechanizmy, poznać zasady, poznać możliwości finansowania – wskazał Gancarz.

Jak mówił, obudowa Ukrainy ruszy po zakończeniu wojny; należy jednak przygotowywać się do tego procesu i dbać o wymianę handlową.

– To jest kwestia wymiany handlowej, wymiany gospodarczej, bo towary, produkty, materiały, zawsze są tam potrzebne, nawet w trakcie konfliktu zbrojnego. Tych towarów jest faktyczny niedobór, bo gospodarka ukraińska jest w czasie prowadzonej wojny, więc te towary mogą spokojnie od nas tam być kierowane – zwrócił uwagę marszałek.

W szkolenia zaangażowane są także polskie instytucje – m.in. przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Wśród tematów jest m.in.: wymiana handlowa i współpraca z międzynarodowymi instytucjami.

Biznes Alert / PAP