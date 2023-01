Doradca prezydenta Ukrainy: Polska jest gotowa, aby przekazać nam myśliwce F-16 Alert

– Ukraina otrzymuje pozytywne sygnały z Polski na temat przekazania jej myśliwców wielozadaniowych F-16 – poinformował Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Polski myśliwiec F-16.

Andrij Jermak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego poinformował, że kraj kontynuuje działania na rzecz uzyskania myśliwców F-16. Jego zdaniem, samoloty mogą trafić na Ukrainę z Polski, która ma je przekazać w koordynacji z NATO. – Mamy pozytywne sygnały z Polski, która jest gotowa je przekazać – podkreślił.

– Czołgi i myśliwce to wspaniała ekipa, by przerobić rosyjskich wrogów na nawozy – dodał.

Doradca Zełenskiego nawiązał w ten sposób do pomocy, która od miesięcy płynie z Zachodu. Do tej pory Polska przekazała Ukrainie m.in. czołgi T-72, BWP-1, AHS Krab, systemy artylerii rakietowej BM-21, haubice Goździk, systemy przeciwlotnicze m.in. OSA, Newa i Piorun. Najnowszym sprzętem zadeklarowanym do przekazania są armaty przeciwlotnicze S-60 oraz czołgi Leopard.

Warto dodać, że w marcu 2022 roku został uruchomiony Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF). Jego celem jest zwrot kosztów poniesionych przez państwa członkowskie za uzbrojenie przekazane Ukrainie. Obecnie fundusz opiewa na 3,6 mld euro.

