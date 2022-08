Rosjanie stwarzają zagrożenie nuklearne. Ukraina chce międzynarodowej inspekcji Alert

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że jego kraj jest gotowy na przyjęcie inspekcji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Położona na południu Ukrainy Zaporoska Elektrownia Atomowa została zajęta przez rosyjską armię na początku marca i od tamtej pory na jej terenie zaczęły stacjonować rosyjskie wojska. Strona ukraińska od tygodni oskarża Rosję o ostrzały artyleryjskie w pobliżu i na terenie elektrowni, powodujące zagrożenie na miejscu i w całym regionie.

Ukraiński premier poinformował o gotowości Ukrainy do przyjęcia inspekcji z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa. – Ukraińscy dyplomaci i specjaliści z dziedziny atomistyki są w kontakcie z MAEA. Misja może zostać szybko wysłana do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Dyplomaci, atomiści ukraińscy i MAEA utrzymują stały kontakt i pracują teraz nad wysłaniem misji do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej – powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo.

Ocenił, że potrzebna jest – absolutna przejrzystość sytuacji – w elektrowni i wokół niej, bo tylko to będzie gwarancją stopniowego przywrócenia należytego bezpieczeństwa jądrowego Ukrainie. – Armia rosyjska powinna odejść z terenu elektrowni i wszystkich sąsiednich rejonów, i zabrać z niej swój sprzęt wojskowy. Powinno się to odbyć bez żadnych dodatkowych uzgodnień i rozpocząć się jak najszybciej – powiedział Zełenski. Zadeklarował, że strona ukraińska jest gotowa zapewnić należytą kontrolę nad elektrownią dla MAEA i że odpowiednia misja organizacji może zostać wysłana szybko i efektywnie na teren obiektu. Pojawiają się także informacje o wzmocnieniu bezpieczeństwa obiektu poprzez jego dodatkową fortyfikację. Również dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi wezwał do jak najszybszego wysłania w ten rejon misji w celu oceny sytuacji.

In our call, IAEA Director General @rafaelmgrossi informed me that, responding to Ukraine’s invitation, he is ready to lead an IAEA delegation to the Zaporizhzhia nuclear plant. I emphasized the mission’s urgency to address nuclear security threats caused by Russia’s hostilities. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 18, 2022

Dmytro Kuleba minister spraw zagranicznch Ukrainy poinformował na twitterze, że dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi jest gotowy odpowiedzieć na ukraińskie zaproszenie i poprowadzić delegację do Zaporowskiej elektrowni. Minister podkreślił, że misja ta jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa nuklearnego i to dlatego przyjęcie reprezentantów MAEA jest aktualnie jednym z kluczowych celów ukraińskich polityków. Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności Elektrowni Zaporoże to działanie priorytetowe nie tylko dla Ukrainy ale i dla społeczności międzynarodowej. Rosjanie wykorzystują potencjalne zagrożenie na swoją korzyść, dlatego potrzebna jest interwencja MAEA i ustanowienie neutralności elektrowni. Wysłanie odpowiedniej inspekcji może załagodzić napiętą sytuację trwającą od kilku miesięcy wokół tego obiektu.

Rosjanie grożą wyłączeniem elektrowni

Ukrainska Pravda podaje, że mimo zaplanowanej misji MAEA, rosyjskie dowództwo wojskowe grozi zatrzymaniem działania największej w Europie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

– Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku dalszego negatywnego rozwoju sytuacji związanej z ostrzałem elektrowni jądrowej przez Ukrainę, może pojawić się kwestia przełączenia bloków 5 i 6 na zimną rezerwę. Doprowadzi to do efektywnego wyłączenia elektrowni jądrowej w Zaporożu – oświadcza generał Igor Kiriłow cytowany przez rosyjską RIA Novosti.

Warto pamiętać, że na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ Stany Zjednoczone zauważyły, że ze względu na bezpieczeństwo elektrowni jądrowej należy z niej wycofać wojska rosyjskie. Przedstawiciel Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia odrzucił ofertę utworzenia strefy zdemilitaryzowanej wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Polska Agencja Prasowa/Yahoo/Twitter/Ukrainska Pravda/Jakub Sadowski/Szymon Borowski