Ukraina prosi USA o program lend-lease na zakup gazu

Rząd Ukrainy zaapelował do administracji amerykańskiej o udzielenie mu pożyczki na zakup gazu, o czym poinformował premier Denys Szmyhal na Telegramie. Dodał on, że jest to niezbędne, by kraj przetrwał nadchodzący sezon grzewczy.

Gazociągi na Ukrainie. Fot. Naftogaz

Ukraina szuka pieniędzy na gaz

– Przygotowania do najgorszej zimy w naszej historii trwają i w tym przygotowaniu szukamy wszelkich możliwych narzędzi, aby być gotowym na wszelkie scenariusze – podał premier Ukrainy.

W czerwcu Ukraina zaproponowała Stanom Zjednoczonym zawarcie umowy na dostawy skroplonego gazu ziemnego w ramach programu lend-lease. Kijów chciał w ten sposób otrzymać około 6 miliardów m sześc. paliwa. W ramach tej umowy gaz skroplony będzie dostarczany do Europy, a stamtąd rurociągami na Ukrainę. Strona ukraińska planuje rozliczyć się ze Stanami Zjednoczonymi po zwiększeniu krajowego wydobycia gazu.

Pomysł ten nie pozostał bez echa również w Rosji. Zastępca szefa Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew wątpił, czy Ukraina będzie nadal istnieć jako państwo, gdy nadejdzie czas zapłaty za „pożyczkę na gaz”.

Wcześniej informowano, że ukraiński Naftogaz nie ma pieniędzy na pompowanie gazu na zimę zgodnie z rządowym planem.

RBK/Michał Perzyński